Veg. De délicieuses recettes de légumes pour tous, Jamie Oliver

Jamie Oliver, le chef anglais chouchou de la planète, propose 309 pages afin de nous aider à succomber plus systématiquement aux charmes des légumes. Le livre ouvre sur la main du chef brandissant une botte de belles jeunes carottes et déroule une série de recettes claires et précises, agrémentées de conseils du chef. Une dizaine de chapitres allant de Currys et ragoûts à Brunch, suivis de 14 suggestions de Repas express du vendredi soir et d’une dizaine de pages de Trucs et astuces, certains très anglo-anglais, d’autres plus universels. Quatre recettes testées avant de vous parler de cet ouvrage : Gâteau de pommes de terre aux champignons (page 98), Gratin florentin (page 102), Incroyable concombre bang-bang (page 238) et Burger à l’indienne (page 178). Pour cette dernière, absolument délicieuse, le chef ajoute en note de bas de page : « Cette recette est aussi très bonne avec des chapatis indiens coupés en morceaux, une salade de légumes hachés mélangés et un trait de jus de citron. » J’ai aussi testé, c’est formidable !

Veg. De délicieuses recettes de légumes pour tous ★★★ 1/2 Jamie Oliver, Hachette, Paris, 2019, 309 pages