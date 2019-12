« Les desserts ne sont évidemment pas essentiels au fonctionnement de notre organisme. Par contre, ils sont un moyen redoutablement efficace pour apporter un peu de bonheur autour de nous », affirme Patrice Demers dans les premières pages de Parcours sucré. Et on ne saurait être plus que d’accord avec lui ! En plus d’y célébrer ses 20 ans de carrière, le chef pâtissier rend hommage à tous ceux et celles, dont sa compagne, la sommelière Marie-Josée Beaudoin, qui l’ont inspiré tout au long de ses années, lesquelles auraient passé bien vite selon lui. C’est sûr qu’en concoctant des chefs-d’œuvre sucrés et en perfectionnant d’irrésistibles douceurs plus de 70 heures par semaine dans son laboratoire, on ne voit pas le temps passer… Au fil de cette galerie de portraits chaleureux, celui qui fait craquer les clients de La Durée avec ses desserts de Noël signe plus d’une centaine de recettes pour lesquelles il dévoile quelques trucs pour nous simplifier la tâche et suggère un accord. Divin !

Parcours sucré ★★★★ Patrice Demers, Les éditions La Presse, Montréal, 2019, 296 pages