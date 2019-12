Recevoir en grand à petit prix, Jérôme Ferrer

Servir un festin digne des rois à ses invités sans se ruiner ni devoir faire appel à toute une brigade, c’est possible grâce au chef Jérôme Ferrer. De fait, c’est ce qu’il promet d’entrée de jeu dans ce livre magnifiquement illustré où il nous ouvre littéralement les portes de sa cuisine afin de nous offrir des recettes « simples et faciles à préparer [qui] sauront ravir les plus fins palais et […] permettront de passer du bon temps avec vos proches ». Afin de joindre l’utile à l’agréable, Ferrer, qui a appris à cuisiner dès son plus jeune âge aux côtés de sa grand-mère, propose une table de conversion simplifiée, une liste des ingrédients de base et leur conservation, un calendrier des saisons et un lexique. Ne vous reste plus qu’à composer un menu trois étoiles en choisissant parmi les quelque 80 recettes, allant de la plus simple à la plus sophistiquée, toutes plus appétissantes les unes que les autres.

Recevoir en grand à petit prix ★★★ 1/2 Jérôme Ferrer, Les éditions La Presse, Montréal, 2019, 200 pages