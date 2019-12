La cuisine de Jean-Philippe. Mes grands classiques véganes, Jean-Philippe Cyr

Végétalien et rigolo ne sont pas des mots qu’on associe d’emblée… sauf dans le cas de la star de la cuisine végétalienne Jean-Philippe Cyr. Suivi par un million de fans sur les réseaux sociaux, l’homme présente 100 nouvelles recettes inspirées des classiques d’ici (cipaille, pâté chinois), d’Asie (soupe miso, bhajis aux oignons) et d’ailleurs (gratin dauphinois, crème brûlée). Ce faisant, il s’amuse avec les clichés véhiculés sur le végétalisme : « Végane, c’est pas de viande, pas de poisson, pas d’œufs, pas de produits laitiers… pas d’amis. » ; « Le slogan du tofu : on s’habitue. » ; « Si vous n’aimez pas le tofu, goûtez au tempeh. Vous aimerez le tofu… ». Outre ses remarques humoristiques et commentaires absurdes sur sa mère et sa grand-mère, Cyr signe des recettes simples à exécuter qui pourraient certainement confondre des carnivores purs et durs. Même le tempeh y paraît plus qu’appétissant ! En prime, une affiche détachable du chef dans toute sa splendeur.

Mes grands classiques véganes ★★★ Jean-Philippe Cyr, Cardinal, Montréal, 2019, 223 pages