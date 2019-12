Toujours dans la catégorie « On n’est pas obligés de manger du gigot ou des steaks monstrueux pour être heureux », ce Loounie cuisine propose astuces et recettes 100 % végétales. Loounie, c’est Caroline Huard, ex-ergothérapeute pour enfants devenue communicatrice alimentaire éclairée. Un coffre à outils et un garde-manger de base mettent la table et sont suivis de pages lumineuses. Sélectionnées pour vous et testées avec succès : à la page 77, Keftas lentilles-haricots savoureux (et infiniment moins néfastes que les chips industrielles) en apéro ; une délicieuse Soupe-repas miso (page 84) ; un Bol mexicain de quinoa frit (page 106) et à la page 189, un décadent Gâteau choco-pistaches. Un livre à l’image de l’autrice, générosité et simplicité incluses. Dominique Lafond met un peu de pression sur lectrices et lecteurs avec ses superbes photos qui placent la barre très haut. On n’est pas obligés de réussir des assiettes aussi esthétiques à tous les coups ; même en vrac, les plats de Loounie sont toujours délicieux.

Loounie cuisine ★★★ Caroline Huard, KO Éditions, Montréal, 2019, 212 pages