À table avec les Coréens du Kazakhstan

Le Marché vert d’Almaty. On y va pour l’ambiance et les étals de banchans. Ne passez pas à côté des délicieux gimbaps, l’équivalent coréen du sushi, du calmar et de la sandre marinés et des champignons macérés. 53, rue Zhibek Zholy, Almaty, Kazakhstan.

Neskuchnyy Sad. Le restaurant tenu par Victoria Yugai propose un volumineux menu de nourriture koryo-saram. Essayez les dumplings au boeuf et les kuksi, ces délicieuses soupes servies froides à base de nouilles faites à la main et garnies de légumes, au bouillon à la fois acidulé et juste assez sucré. 84 B, rue Auezov,

Almaty, Kazakhstan.

Korean House. Un des restaurants coréens les plus populaires à Almaty et un des seuls endroits où on peut trouver du tofu et

du porc. Leur soupe yukgaejang, au bouillon épicé, est un régal. 92, avenue Abylai Khan, Almaty.