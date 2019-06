Recette de scones au cassis et à la lavande

Microbrasserie Riverbend Bière forte, non filtrée, 5.6 % alc./vol., 473 mlDisponible en épicerie spécialisée et en dépanneur, par le Sommelier Nordiq Pendant la belle saison, toutes les occasions de profiter du soleil sont accueillies à bras ouverts. Pour accompagner le scone en beauté lors d’un pique-nique en plein air, voici une bière du Québec à la saveur rafraîchissante de fruit nordique.La microbrasserie Riverbend, située à Alma, au Lac-Saint-Jean, se spécialise entre autres dans les bières aromatisées de très haut calibre. Parmi la vaste sélection de bières en format canette, la bière de blé pâle d’inspiration allemande, la Berliner Weisse à la camerise et aux herbes boréales est parfaite pour les escapades estivales.Dans le verre, les reflets rouge rubis surprennent agréablement. Ensuite, on plonge le nez dans le verre et on se laisse emporter par un bouquet fruité et floral très charmeur. En bouche, l’effervescence et l’acidité sauront plaire autant à l’amateur de vin que de bière. Si on revient à notre scone, les notes de camerise de notre bière qui rappellent celles du bleuet sont la clé de ce mariage réussi avec le cassis et la lavande.