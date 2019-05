Recette de salade indonésienne sauce aux arachides (ou «gado gado»)

Cette recette est la définition même du repas végétarien réjouissant. Cette salade pleine de textures et de saveurs saura plaire aux plus sceptiques carnivores.

Pour deux personnes



Ingrédients

1 tasse de riz brun cuit

2 tasses de chou nappa (ou autre)

1 carotte râpée

1 petite betterave râpée

1 concombre libanais en bâtonnets

1 oignon vert émincé

2 limes fraîches

1/2 tasse de fèves germées

Une poignée de haricots verts cuits

2 œufs durs coupés en deux

6 tomates cerises

1 piment thaï émincé et épépiné

Une poignée de coriandre

12 feuilles de menthe

1 pomme Granny Smith coupée en bâtonnets



Garniture (facultatif)

Échalotes frites, quartiers de lime fraîche, arachides

salées, chips de crevette



Sauce aux arachides

3/4 tasse de beurre d’arachide

3/4 tasse de lait de coco

1 gousse d’ail

2 c. à soupe de sucre brun

2 c. à soupe de jus de lime

2 c. à soupe de sauce soya

1 c. à soupe de sauce poisson

1 piment thaï

Préparation

Pour la sauce aux arachides

Mélanger tous les ingrédients au robot jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

Déposer dans une petite casserole et chauffer à feu doux jusqu’à ce que le mélange ait une texture plus liquide.

Si la consistance est trop épaisse, ajouter un peu d’eau.



Pour la salade

Dans une assiette, déposer un peu de riz cuit. Mélanger le reste des ingrédients (sauf les œufs) dans un bol, arroser du jus d’une demi-lime, saler et déposer sur le riz. Arroser le tout de sauce aux arachides, déposer les œufs et garnir d’un quartier de lime et d’arachides hachées.

Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire.

Pour la suivre : marielenfer.com ; Facebook ; Instagram.