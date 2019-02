Recette de pilons de poulet braisés au kimchi

Ingrédients

4 à 6 gros pilons de poulet

1/2 oignon

2 gousses d’ail

1 c. à soupe de pâte de tomate

1 c. à soupe de gochujang

2 tasses de kimchi

2 tasses de bouillon de poulet

3 c. à soupe d’huile végétale

Sel et poivre

Garniture

1 oignon vert, haché

Graines de sésame

Préparation

Préchauffer le four à 375°F. Bien éponger le poulet à l’aide de papier absorbant.Saler et poivrer les pilons. Dans une poêle allant au four, dorer le poulet doucement dans l’huile environ 10 minutes.Réserver les pilons dans une assiette. Ajouter l’oignon à la poêle et faire sauter 3 minutes.Ajouter l’ail et faire cuire une minute de plus. Ajouter la pâte de tomate, le gochujang et le kimchi et cuire 3 minutes.Ajouter le bouillon et les pilons. Porter à ébullition. Couvrir et cuire au four 45 minutes.Garnir de l’oignon vert et des graines de sésame au moment de servir.Une recette de Marie-Hélène Thibault

Marielenfer.com

instagram.com/maryhellyeah

facebook.com/marielenfercuisine