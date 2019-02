Recette d'œuf cocotte à l’italienne

Cette recette simple et goûteuse est parfaite pour recevoir vos amis lors d’un brunch. Elle s’accompagne bien de plusieurs mimosas!

Ingrédients



1 oignon, haché finement

1/2 bulbe de fenouil, haché finement

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées finement

1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates entières, écrasées à la main

1/4 c. à thé de flocons de piment fort

4 œufs

2 c. à soupe de persil plat

2 oignons verts, ciselés

1/2 tasse de fromage mozzarella di bufala défait en morceaux

Quelques tranches de pain de campagne grillées et frottées à l’ail

Sel et poivre

Préparation

Michael Tozzi est chef du Dandy, au 244, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal.

Pour 4 portionsPréchauffer le four à 175 °C (350 °F). Dans une grande poêle, attendrir l’oignon et le fenouil dans l’huile. Ajouter l’ail et cuire 1 minute. Ajouter les tomates et le piment. Porter à ébullition. Saler et poivrer.Laisser mijoter environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la sauce épaississe.À l’aide d’une cuillère, transférer le mélange dans quatre ramequins individuels et creuser un puits dans la sauce tomate. Casser les œufs et en déposer un dans chaque puits.Laisser mijoter doucement au four de 7 à 8 minutes ou jusqu’à ce que le blanc des œufs soit cuit.Parsemer de persil et d’oignon vert ainsi que de quelques morceaux de mozzarella.Servir avec des tranches de pain grillé.