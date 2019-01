Spaghettis aux rapinis, raisins de Corinthe et anchois

Ingrédients

2 tranches de pain, coupées en petits morceaux

1 gousse d’ail hachée

1 branche de thym

Huile d’olive

1/2 botte de rapinis

1/2 paquet de spaghettis

2 gousses d’ail

3 anchois

1/2 c. à thé de flocons de chili

1/4 tasse de raisins de Corinthe

Le zeste d’un demi-citron

1 poignée de noix de pin, légèrement dorées

Jus de citron

Préparation

Pour deux personnesPour les croûtons : dans une poêle, faire dorer le pain et l’ail dans un peu d’huile d’olive à feu moyen-doux jusqu’à ce que le pain soit croustillant. Ajouter le thym et cuire 1 minute.Dans une grande casserole d’eau bouillante légèrement salée, cuire les rapinis environ 4 minutes. Égoutter et réserver. Conserver l’eau de cuisson.Plonger les spaghettis dans l’eau de cuisson bouillante des rapinis et cuire jusqu’à ce qu’ils soient al dente.Pendant ce temps, dans un poêlon, verser 2 c. à soupe d’huile d’olive et faire dorer légèrement l’ail 2 minutes à feu moyen-doux. Ajouter les anchois, les flocons de chili, les raisins de Corinthe et les rapinis.Égoutter les pâtes lorsqu’elles sont al dente. Ajouter un peu d’huile d’olive au mélange de rapinis et y incorporer les pâtes pour bien les enrober. Ajouter environ 1/4 tasse d’eau de cuisson des pâtes si le mélange est trop sec.Garnir avec le zeste de citron, les croûtons et les noix de pin. Arroser d’un mince filet de jus de citron.

Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire.

Pour la suivre : marielenfer.com