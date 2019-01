Recette de soupe aux légumes rôtis, poulet et quinoa

Cette soupe réconfortante est ce qu’il faut pour passer à travers nos hivers froids. L’ajout du yogourt citronné en garniture y apporte une fraîcheur remarquable.

Ingrédients

1 patate douce, coupée en dés

1 céleri-rave, coupé en dés

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon espagnol, finement émincé

1 petit poireau, émincé

2 gousses d’ail, hachées

2 litres (8 t.) de bouillon de poulet

1 c. à thé de piment broyé

3 poitrines de poulet rôti, effilochées

125 ml (1/2 t.) de quinoa

250 ml (1 t.) de yogourt grec nature

1 c. à soupe de ciboulette finement hachée

Zeste et jus d’un demi-citron

Quelques branches de chou kale, grossièrement tranchées

Sel et poivre

Préparation

Environ 8 portionsPréchauffer le four à 200 °C (400 °F). Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, mélanger la patate douce et le céleri-rave avec un peu d’huile d’olive, de sel et de poivre.Faire rôtir le tout jusqu’à ce que les légumes soient tendres et colorés, soit environ 12 minutes. Réserver.Dans un grand faitout, faire revenir l’oignon, le poireau et l’ail dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient cuits, soit environ 4 minutes.Ajouter le bouillon de poulet. Assaisonner avec le sel, le poivre et le piment broyé. Ajouter les poitrines de poulet et les légumes rôtis. Laisser mijoter environ 10 minutes.Ajouter le quinoa et poursuivre la cuisson environ 10 minutes, ou jusqu’à ce que le quinoa soit cuit. Rectifier l’assaisonnement au besoin.Pour la garniture de yogourt, mélanger le yogourt nature, la ciboulette, le citron et son zeste, le sel, le poivre et une larme d’huile d’olive. Réserver.Pour servir, garnir chaque bol avec quelques morceaux de chou kale et une cuillerée de yogourt citronné.Michael Tozzi est chef du Dandy, qui ouvrira ses portes en février au 244, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal.