Recette de cocktail La Résolution

Cette semaine, la boutique Alambika, sur Saint-Laurent, vous propose une nouvelle recette à réaliser à la maison. Jean-Sébastien Michel, propriétaire de la boutique et photographe, ainsi que Manuel Perrier, professeur de cocktail et développeur de menus, se prêtent au jeu afin de réaliser une création exclusive aux lecteurs du Devoir.

Ingrédients

7 oz (200 ml) de vermouth Vert de Miel — Desrochers

3,5 oz (100 ml) de verjus Au Fil du Vent

3,5 oz (100 ml) de sirop Orange et romarin Les Charlatans

0,5 oz (15 ml) de Hella Bitter Ginger Bitters

11 oz (330 ml) d’eau d’érable

Préparation

Mélange chaud, herbacé, sec, peu alcoolisé et hautement réconfortant, La Résolution se partage et se sirote emmitouflé devant le foyer. Un cocktail idéal pour chasser la grisaille d’un rhume qui fait mine de ne pas vouloir partir, pour écouter un nouveau disque vinyle sur un vieux tourne-disque ou pour d’autres vagues fins de journée à la sauce Netflix. Le vermouth Desrochers proposé, créé par Miels d’Anicet, est à base de miel de tilleul, d’absinthe et de sapin baumier. Une merveille pour la digestion. Il est disponible sur le site, mais vous pouvez aussi le remplacer par un vermouth sec de cidre ou de vin. Sirops, verjus et bitters peuvent être trouvés dans votre boutique pour cocktails favorite.La recette de cette semaine permet de préparer trois ou quatre cocktails. Vous pouvez ajuster chaque cocktail en mettant un peu plus de sirop ou de miel pour ceux qui préféreraient une version plus douce.1. Verser tous les ingrédients dans une casserole, chauffer jusqu’au frémissement, puis fermer le feu.2. Verser le contenu de la casserole dans des verres ou dans une jolie carafe.3. Servir dans des coupettes ou des tasses de thé, et garnir d’une tranche de lime déshydratée.