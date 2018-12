Recette de Chou-fleur festif

Ingrédients

1 chou-fleur moyen

1 morceau de halloumi coupé en

cubes (1/2 tasse environ)

1 c. à thé de cumin

Huile d’olive

Les grains d’une pomme grenade

1/4 tasse de noix de pin

légèrement dorées



Sauce verte

4 jalapeños dénoyautés

2 tasses de coriandre

1 tasse de persil

1/2 tasse d’huile

1 c. à thé de sel

Le jus d’une lime

1 c. à thé de cumin

Grains d’une capsule de cardamome



Vinaigrette au tahini

1/2 tasse de tahini

Le jus d’un citron

1/4 tasse d’eau

1 c. soupe de vinaigre de vin

1 c. à thé cumin



Préparation



1. Faire une incision en X sur le dessus du chou-fleur sans l’abîmer; il doit rester en un morceau! Le plonger dans l’eau bouillante salée 10 minutes. Égoutter et sécher.



2. Arroser le chou-fleur d’un généreux filet d’huile d’olive, saupoudrer le cumin et enfourner à 425 °F de 20 à 25 minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit bien doré.



3. Entre-temps, pulvériser les ingrédients de la sauce verte dans un mélangeur ou un robot. Réserver.



4. Pulvériser aussi tous les ingrédients de la vinaigrette et réserver.



5. Lorsque le chou-fleur est presque rôti, ajouter les cubes de fromages halloumi dans l’incision, remettre au four 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Sortir le chou-fleur du four, garnir de sauce verte, de vinaigrette tahini, de noix de pin et de grains de pomme grenade.



Bon appétit et joyeuses Fêtes!

Marie-Élaine Thibault est styliste culinaire. marielenfer.com