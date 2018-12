Pour tous les goûts et avec goût, faits ici et ailleurs

Caramels charmeurs

La Lichée mise sur l’authenticité de son produit, une recette familiale de caramel tout droit sortie du livre de recettes de la grand-maman des îles de la Madeleine. La jeune entreprise de L’Ancienne-Lorette, dans la région de Québec, propose d’audacieux et de savoureux mélanges, dont celui fait avec du café infusé à froid par Structure, une entreprise de torréfaction située à Montréal.

Pincée d’amour

Catherine de Gongre et François Maisonneuve proposent des mixtions de sels et poivres de fantaisie. Dernièrement, ils ont ajouté des mélanges d’épices à leur offre, dont un parfumé au garam masala. J’opte pour le poivre de malabar aux effluves de la forêt boréale mettant en valeur les parfums enivrants du sapin baumier et de la canneberge du Québec.

Assiettes (et broderie) irrévérencieuses

L’illustratrice et designer Marie-Claude Marquis mise sur la nostalgie de la pop culture québécoise pour créer des objets de décoration et de cuisine pour tous les jours. Elle mélange humeurs et humour qui en bouchent un coin.

Une cabane qui vaut le détour

C’est le cadeau que je m’offre et que je prends le temps de déguster lentement à petites bouchées. Les petits plaisirs sucrés fabriqués par la chef pâtissière Gabrielle Rivard-Hiller, dont sa version modernisée du biscuit feuille d’érable (élancée et rectangulaire !), valent le détour à sa cabane de Saint-Joseph-du-Lac. Les braves y dégusteront même une surprise chocolatée signée Palette de Bine.

Pour «chocoholiques» assumés

Un nouveau repaire pour passionnés de chocolat a vu le jour cette année sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. À la boutique État de choc, on trouve quelques-uns des plus beaux chocolats bean-to-bar (de la fève à la tablette) fabriqués au Québec, dont plusieurs sont lauréats de prestigieuses reconnaissances : Bines à l’érable de Christine Blais (Palette de Bine) et les tablettes de cacao péruvien de Maxime Simard et Elfi Maldonado chez Qantu. Cartes de souhaits chocolatées et plusieurs options végétaliennes.

Séduisant savon

Certains savons à main ouvrent l’appétit et éveillent aux plaisirs des sens. Le Résurrection de Aesop propose des parfums envoûtants d’agrumes, de romarin et de cèdre afin de préparer le corps à recevoir du plaisir. Ben oui, un savon à main. Chers restaurateurs, pensez-y !

Épingles gourmandes

J’adore le swag anticonformiste de Pony, notamment les créations à l’effigie de nourriture. Tantôt vintage, souvent ludiques et toujours avec flair, leurs créations ajoutent un soupçon d’audace et de gourmandise à votre #OOTD ! Je craque littéralement pour l’épinglette humoristique de viande montréalaise.

Dites-le avec du beurre

Ce sont souvent les petites attentions qui comptent le plus, comme celle d’ajouter du vrai beurre de culture salé aux cristaux de fleur de sel sous le sapin. La laiterie Chagnon de Waterloo, indépendante et fière de l’être, fait son beurre à partir de crème fraîche tirée des vaches qui broutent exclusivement du gazon frais des Cantons-de-l’Est. Romantique, non ?

Épicée, fruitée et envoûtante

Légèrement acidulée et bien relevée, la sauce épicée Pépé Picante du Montréalais d’adoption Daniel Valenzuela met en valeur toute la beauté fruitée du piment habanero. Il fait fermenter les piments de son ami, le fermier Pascal, pendant plus de trois mois, sans graines, afin de mettre en valeur le goût du fruit. Peu de points de vente, mais une page Facebook et un numéro de téléphone pour passer une commande directement à Daniel.

