Cocktail de décembre: la Fleur de Noël

Ingrédients

11 oz (330 ml) d’Aloha de Vox Populi Session NEIPA coconut

5 oz (150 ml) de rhum agricole La Mauny blanc

5 oz (150 ml) de shrub hibiscus / Ancho Shrub Co

2.5 oz (75 ml) de sirop d’érable

0.5 oz (15 ml) de Bitters Jamaïcain #2 Bittercube

Décoration

Fleurs comestibles

Zestes de clémentine

Piments forts

Feuilles d’agrume

Étapes

Verser tous les ingrédients dans le bol à punch / coquillage plein de glace. Remuer, puis compléter avec de la glace concassée.

Décorer avec les fleurs, piments, zestes et autres ajouts en rapport avec la recette. Ajouter les pailles pour le service à partager et à déguster.

Profil de saveurs : épicé, floral, hivernal. Type de cocktail : signature — allongé — à partager. Complexité : facile. Méthode : dans un bol à punch (1,5 l).

Cette semaine, la boutique cocktail Alambika vous propose une nouvelle recette à réaliser à la maison. Jean-Sébastien Michel, propriétaire et photographe, ainsi que Manuel Perrier, professeur cocktail et développeur de menus, se prêtent au jeu afin de réaliser une création exclusive aux lecteurs du Devoir.La période de Noël est le moment idéal pour réaliser des cocktails à partager ; rapides à exécuter, conviviales et incontestablement festives, ces recettes font fureur. Aujourd’hui, nous combinons des éléments hivernaux et tropicaux pour réaliser La Fleur de Noël, un cocktail d’inspiration Tiki au rhum agricole… contenant sirop d’érable et bière locale ! Les saveurs rappellent le réconfort du vin chaud aux épices, en version désaltérante et fraîche.À défaut d’un grand récipient et de pailles (bambou, métal ou seigle idéalement, le plastique étant aujourd’hui persona non grata de l’univers cocktail), mélanger les ingrédients dans un grand bol et servir à la manière d’un punch fera tout à fait l’affaire. Pour la bière, qui sert ici de liquide à allonger, nous avons priorisé la Session NEIPA Aloha de Vox Populi, une bière légère et fruitée. D’autres IPA du Nord-Est feront très bien l’affaire et, à défaut, une bière blonde.Afin d’éviter que le cocktail devienne trop dilué, remplacer la glace pilée par des cubes de bonne taille, lesquels fondent plus lentement. Ce cocktail est encore meilleur sur fond sonore de vieux films d’Elvis à Hawaï ou de la séquence d’Elvis Gratton dans le sud. Aloha !