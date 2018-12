Véganisme: comment (bien!) survivre aux Fêtes?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Avec sa cuisine réconfortante, son sens de l’humour aiguisé et un passage remarqué à l’émission Tout le monde en parle cet automne, Jean-Philippe Cyr est devenu une figure incontournable du mouvement végane au Québec. Alors que les Fêtes approchent à grands pas, le chef cuisinier végane a accepté de nous donner ses trucs pour passer des repas de famille réussis tout en tenant à distance les produits d’origine animale.

Quels sont tes plats incontournables pour les Fêtes ?

La tourtière de millet. D’ailleurs, je ne sais pas si c’est lié à la popularité de ma recette, mais l’an dernier, des gens me disaient qu’il y avait pénurie de millet dans plusieurs épiceries au Québec ! On peut faire cette recette d’avance et la congeler, alors c’est pratique. Il y a aussi les fèves au lard sans lard. Le miso remplace le lard pour donner le goût salé au plat. Les Fêtes sont aussi une excellente occasion d’apporter ses faux-mages et charcuteries véganes préférés pour les faire goûter à la famille.

Est-il important de ne pas trop s’éloigner des plats traditionnels ?

Avec nos origines judéo-chrétiennes, consommer de la viande était traditionnellement quelque chose de festif. Et à l’opposé, pendant le carême, les gens se privaient de viande. Les temps ont changé. Maintenant, on peut se faire plaisir en mangeant autre chose que de la viande. Mais en même temps, il y a beaucoup de nostalgie à Noël. Donc oui, on va souvent opter pour des repas de style traditionnel, mais véganes.

Les repas des Fêtes se veulent rassembleurs. Est-il préférable de prévoir quelques options véganes en marge du repas principal, ou de viser un menu largement, ou complètement végane qui plaira à tous ?

Je suis végane depuis cinq ans et, depuis trois ans, Noël est entièrement végane dans ma famille et ma belle-famille. Personne n’est mort et, au contraire, tout le monde trouve que les repas des Fêtes sont maintenant plus faciles à digérer. Il y a quand même un consensus dans la société sur le fait que tout le monde déteste la dinde sèche et qu’on ne sait pas trop pourquoi finalement on continue d’en manger aux Fêtes. Les gens sont ouverts d’esprit et contents d’essayer autre chose. Il y a aussi de plus en plus de gens dans les familles qui ne mangent pas de viande, particulièrement chez les jeunes. Un jour, ce sera la majorité des gens. Mais, d’ici là, c’est correct aussi pour les véganes d’apporter leur protéine dans les soupers et de la partager avec les autres. Tout est dans l’attitude, dans la façon de faire.

Quels sont tes trucs pour rendre facilement véganes plusieurs éléments d’un menu des Fêtes ?

Remplacer le bouillon de poulet par du bouillon de légumes. Faire cuire les accompagnements dans un autre plat que celui de la viande. Pour les desserts, c’est plus compliqué parce que les gens utilisent généralement du lait et des oeufs. Mais, il ne faut pas devenir fou non plus. Plusieurs véganes visent la perfection, mais tu peux te permettre un biscuit de Noël par année sans en faire un drame !