Recette de risotto «alla milanese»

Pour 4 portions



Un classique italien qui accompagne bien n’importe quel braisé automnal ou, surtout, un délicieux osso buco.

Ingrédients

2 c. à thé de beurre non salé

1/2 tasse d’oignon jaune coupé en petits dés

1/4 tasse de vin blanc sec

1 tasse de riz arborio

1/4 c. à thé de sel casher

2 3/4 tasses de bouillon de poulet

1/2 c. à thé de fils de safran

2 c. à soupe de beurre non salé

1/2 tasse de parmesan reggiano râpé

1 c. à soupe de ciboulette hachée

Préparation

Dans une casserole, porter le bouillon à ébullition. Ajouter le safran. Réserver au chaud.



Dans une grande casserole, faire fondre le beurre, ajouter l’oignon et l’attendrir. Ajouter le riz et cuire 1 minute en remuant pour bien l’enrober. Ajouter le vin blanc et laisser réduire presque à sec.



À feu moyen, ajouter le bouillon, environ 1 tasse (250 ml) à la fois, en remuant fréquemment, jusqu’à ce que le liquide soit complètement absorbé entre chaque ajout. Saler et poivrer.



Cuire jusqu’à ce que le riz soit al dente. Ajouter du bouillon au besoin. Hors du feu, ajouter le parmesan et le reste du beurre. Bien mélanger jusqu’à ce que la texture soit très crémeuse. Rectifier l’assaisonnement.



Répartir le risotto dans les bols. Saupoudrer un peu de parmesan et de ciboulette dessus, puis servir.