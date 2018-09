Recette de salade de calmars grillés à l’aïoli et au chimichurri

Ingrédients

1 jaune d’oeuf

1 c. à thé de jus de citron

1 c. à thé de moutarde de Dijon

1/4 c. à thé de sel

3 gousses d’ail hachées

1 tasse d’huile d’olive

Pour 4 portions



Chimichurri

2 tasses de persil plat haché grossièrement

½ tasse de feuilles de menthe fraîche

3 gousses d’ail

½ tasse d’huile d’olive

2 c. à table de jus de citron

1 c. à table de sirop d’érable

1 c. à thé de piment fort séché

Sel



Pour le reste

1 1/2 lb de calmars vidés, nettoyés et coupés en morceaux

6 tasses de mélange de laitue verte

Une vingtaine de tomates cerises

Huile d’olive

Jus de citron

Sel et poivre

Préparation



Pour la sauce aïoli, mélanger dans un bol, à l’aide d’un fouet, le jaune d’oeuf, le jus de citron, la moutarde, le sel et l’ail.

Ajouter environ le premier tiers de l’huile lentement, goutte à goutte, en fouettant continuellement. Lorsque la mayonnaise commence à prendre, ajouter le reste de l’huile en filet et continuer à fouetter. Réserver.

Pour la sauce au chimichurri, pulser grossièrement tous les ingrédients au robot culinaire. Assaisonner et réserver.

Dans une poêle à grille bien chaude et huilée, griller les morceaux de calmars de 2 à 3 minutes environ de chaque côté. Tentez d’effectuer des marques de grillage sur tous les morceaux.

Quand les calmars sont bien grillés, les retirer du feu et assaisonner généreusement avec la sauce au chimichurri.

Dans la même poêle bien chaude, faire griller les tomates cerises quelques minutes et les assaisonner avec un peu de sel et de poivre.

Pour la présentation, verser de la sauce aïoli dans le fond de chaque assiette. Déposer dessus le mélange de laitue et assaisonner simplement d’huile et de jus de citron. Enfin, disposer les calmars et les tomates.