Six adresses gourmandes à Carleton-sur-Mer

L'été est à nos portes et le grand air de la Gaspésie nous appelle. Destination Carleton-sur-Mer ! Après plusieurs séjours à profiter pleinement des nombreux arômes de la mer à table, voici ma liste non pas de cinq, mais bien de six adresses pour vous en mettre plein les papilles. Parce que, entre gourmands, cinq, c’est bien, mais six, c’est mieux. Les suggestions sont accessibles à toutes les bourses et à tous les types de voyageurs, ce qui rend sympathique la gastronomie « sans prétention » de cette région.

La Ferme maricole du Grand Large

Photo: Allison Van Rassel

La Ferme maricole du Grand Large, une entreprise spécialisée dans la culture des moules et des huîtres, est, selon moi, la destination gourmande incontournable de Carleton-sur-Mer. Que ce soit pour goûter à l’unique huître gaspésienne, la William B, ou s’offrir des moules pêchées le matin même, la famille Bujold propose des trésors issus directement des eaux de la baie des Chaleurs.

Il ne reste qu’à trouver un petit coin sur la grève pour déguster le tout. Prenez le temps de réserver vos produits, car ils sont fort populaires.

La Brûlerie du Quai

C’est à la fois un torréfacteur de café et un fabricant de chocolat. Une gamme de chocolats, de la fève à la tablette, est offerte en plusieurs formats, ainsi qu’en vrac pour confectionner une fondue au chocolat lors de votre week-end de glamping. Le café de torréfaction italienne est idéal en cappuccino, et divin lorsque dégusté sur une des chaises Adirondack de la terrasse offrant une vue sur la baie des Chaleurs.

Le brownie est LA gourmandise à rapporter à la maison. Conservez-le au congélateur, puis mettez-le quelques minutes au four et voilà une bonne dose de réconfort et de bonheur chocolaté.

La Talle

Le tout nouveau bistro La Talle se donne pour mission de mettre en valeur les produits provenant du vaste territoire de la Gaspésie, parsemés de parfums internationaux. L’espace est intime, et le service amical.

Si on se fie aux commentaires des clients sur les réseaux sociaux, la poutine « deluxx lapin-pleurotes », avec sa sauce fond de boeuf, vin rouge et infusion de flocons d’épinettes, est un pur délice.

Photo: Carleton-sur-Mer

Chope-sur-Mer

Ouvert depuis à peine un an, la Chope-sur-Mer est à la fois un marché de bières québécoises et de produits d’alimentation dont les ingrédients sont principalement gaspésiens. Vous y trouverez, entre autres, du kéfir aux fruits de Newport, de la teinture d’ail de Saint-Godefroi, le saumon du fumoir artisanal Indian Bay, les fromages de chèvre de la ferme Natibo et de gourmands bretzels chauds fabriqués tous les matins par le propriétaire de Chope-sur-Mer, Christian Rivière.

Poissonnerie Carleton-sur-Mer

La Poissonnerie de la gare n’est plus, vive la Poissonnerie Carleton-sur-Mer. Après un investissement de plusieurs milliers de dollars et l’ajout d’un espace bistro, la Poissonnerie Carleton-sur-Mer offre désormais toute la fraîcheur de la mer à emporter et à déguster sur place.

On s’y déplace pour les produits frais (homards, crabes, crevettes, maquereaux, coques, etc.) et on rapporte des prêts-à-manger maison, dont la chaudrée aux fruits de mer et le tomali, un pâté de homard typiquement gaspésien.

Le Naufrageur

La microbrasserie Le Naufrageur est une histoire de famille où, dans un rayon de quelques mètres seulement, les frères Valade brassent, boulangent et marchandent des arômes de la Gaspésie. Au pub du Naufrageur, près d’une vingtaine de bières sont en rotation tout au long de la saison estivale. Plusieurs cuvées sont certifiées biologiques et offertes en bouteille au Micromarché. Initiez votre palais aux arômes moins familiers avec un plateau de dégustation, où les styles varient de porter à lager.

Mon incontournable pour la terrasse : la pinte de double blanche à la Tanaisie et un généreux plat de nachos recouvert de crevettes nordiques. Santé les gourmands !