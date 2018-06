Quand les plus grands chefs de la planète cuisinent pour les plus démunis tout en luttant contre le gaspillage alimentaire, ça donne des recettes astucieuses et pas chères : du pesto au pop-corn, du chutney avec des peaux de bananes ou du gaspacho avec des fraises un peu trop mûres. Le pain est d’or est une sorte de journal de bord d’une expérience culinaire et surtout humaine. En 2015, lors de l’Exposition universelle de Milan, le chef Massimo Bottura a tenu un restaurant éphémère, le Refettorio Ambrosiano. Tous les jours pendant six mois, il a préparé avec ses comparses les plus étoilés de la planète des recettes avec des produits qui auraient normalement été jetés. Avec beaucoup d’imagination, ces chefs, dont le Montréalais John Winter Russell, ont donc dû revenir à l’essence même de leur travail : nourrir. Comme résultat, un livre de recettes simples et économiques destiné à tous, même les moins habiles en cuisine. Mais aussi, un livre d’histoires et d’anecdotes sur les rencontres qui ont marqué ce projet.

Le pain est d’or ★★★ Massimo Bottura & Friends, Phaidon, Londres, 423 pages