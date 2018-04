Recette de tartine de crabe des neiges, avocat et chips de ratte

Donne 4 portions.

Ingrédients

- 2 avocats mûrs

- 600 g de crabe des neiges frais

- 100 g de laitue frisée

- 2 radis français

- 1 pomme de terre ratte

- 75 ml d’huile végétale

- Le jus de 2 citrons

- 1 jaune d’oeuf

- 4 tranches de pain brioché d’environ 1 cm

- 1 c. à soupe de moutarde

- Sel et poivre au goût

- Piment d’Espelette, au goût

- Quelques feuilles de jeunes pousses

Préparation

Décortiquer le crabe des neiges (bien enlever tout le cartilage), puis réserver dans un contenant au frais.

Monter la mayonnaise avec la moutarde, le jaune d’oeuf et l’huile végétale. Assaisonner avec du sel et du poivre, puis réserver au frais.

Tailler les radis en fines rondelles. Poêler les tranches de pain brioché avec un peu d’huile d’olive des deux côtés (coloration légère). Réserver.

Tailler les avocats en deux (enlever le noyau et l’écorce). Dans un bol, écraser la chair d’avocat avec une fourchette. Ajouter le jus d’un citron, assaisonner.

Éplucher la pomme ratte et la tailler très finement. Dans une poêle, faire chauffer de l’huile végétale et y plonger les fines tranches de ratte. Les frire des deux côtés. Les sortir et les égoutter sur un papier absorbant. Assaisonner avec du sel. Mélanger le crabe avec la mayonnaise et une pincée de piment d’Espelette. Dresser le crabe mayonnaise sur la brioche, ajouter une quenelle de purée d’avocat. Tailler en 2. Poser dans une assiette et disposer frisée, radis et ratte autour !