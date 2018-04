Recette de poké au saumon

Pour 2 personnes.



Ingrédients​

Riz



- 1 tasse de riz à sushi

- 1 1/4 tasse eau (en plus de l’eau de rinçage)

- 1 c. à soupe de vinaigre de riz

- 1 c. soupe de sucre

- 1 c. à thé de sel



Saumon



- 500 gr de filet de saumon, la peau enlevée mais réservée

- 1 c. à soupe de gingembre râpé

- 3 c. à soupe de sauce soya

- 1 c. à soupe d’huile de sésame

- 2 c. soupe de sirop d’érable

- 1 c. à soupe de jus lime

- 1 c. soupe de sambal oelek

- 1 oignon vert haché

- 2 c. à soupe d’oignon rouge haché



Garniture



- Feuilles de nori coupées en juliennes

- Graines de sésame

- 2 concombres libanais

- 1 avocat

- Chips de peau de saumon

- Caviar de saumon

- Tranches de radis



Préparation du riz

1. Rincer le riz dans de l’eau 2 à 3 fois, jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit presque limpide, puis égoutter.

2. Porter à ébullition, couvrir et baisser le feu à minimum.

3. Cuire 15 minutes, enlever du feu et laisser reposer 10 minutes couvert.

4. Mélanger le vinaigre, le sel et le sucre et faire fondre 20 secondes au micro-ondes.

5. Ajouter le mélange de sucre, sel et vinaigre au riz et laisser tempérer.



Préparation du saumon et assemblage

1. Couper le saumon en cubes de 1 à 2 cm.

2. Ajouter tous les autres ingrédients et laisser mariner 15 minutes au frigo.

3. Saler la peau de poisson et ajouter un peu d’huile, puis enfourner 10-15 minutes à 350 °F sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Vérifier si elle est bien croustillante et réserver.

4. Couper les concombres en rondelles et l’avocat en tranches.

5. Dans un bol, déposer du riz, un peu de saumon, des tranches de concombre, de radis et d’avocat. Garnir de graines de sésame et de juliennes de feuilles de nori, de chips de peau de saumon émiettées et de caviar de saumon.



Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com ; instagram.com/maryhellyeah