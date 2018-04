La recette de feta aux amandes et asperges grillées

Pour 2 portions. Une proposition du chef Michael Tozzi.



Pour la feta

- 200 g de feta, égouttée et émiettée

- 3/4 tasse de yogourt grec nature

- 1 c. thé de jus de citron

- 1 c. table de ciboulette hachée finement

- 1/4 tasse d’amandes tranchées rôties

- Sel et poivre au goût



Pour les asperges

- 1 paquet d’asperges

- 1 piment thaï, tranché finement

- 1 c. table d’huile d’olive

- 1 c. thé de jus de citron

- 1 c. thé de vinaigre de cidre de pomme

- 1 c. thé de sirop d’érable Basilic en feuille

- Sel et poivre au goût



Préparation

Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients du mélange à feta jusqu’à ce que le tout soit homogène. Réserver.



Retirer les bases trop fermes des asperges, puis les faire cuire sur le gril jusqu’à ce qu’elles soient tendres mais avec encore un peu de croquant.



Une fois cuites, les assaisonner avec le reste des ingrédients.



Pour dresser, déposer quelques cuillerées du mélange de feta dans le fond d’une assiette et garnir le tout d’asperges grillées. Accompagner avec quelques tranches de pain croûté. Un vrai délice !