Recette de cailles rôties, pesto de menthe et de grenade

Pour 4 personnes



Ingrédients

- 4 cailles royales

- 1 c. à thé de cumin moulu

- ½ c à thé de cannelle moulue

- 1 pincée de piment de Cayenne

- 1 c. à thé de sucre brun

- 1 c. à thé de sel



Pesto de menthe et de grenade



- 1 tasse de menthe fraîche hachée

- ½ tasse de grains de grenade

- 1 c. à soupe d’échalote fraîche hachée

- 1 tasse d’huile d’olive

- 1 c. à soupe de mélasse de grenade

- 2 c. à soupe de parmesan râpé

- 1 c. à thé de zeste de citron + 1 c. à soupe de jus de citron

- 1 petite gousse d’ail

- Sel au goût



Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F.



2. Mélanger le cumin, la cannelle, le piment de Cayenne, le sucre et le sel.



3. Arroser les cailles d’un peu d’huile d’olive, les enrober ensuite du mélange d’épices et enfourner sur une plaque de cuisson pendant environ 25 à 30 minutes.



4. Dans un bol, mélanger la menthe, les grains de grenade, l’échalote hachée, l’huile d’olive, la mélasse de grenade, le parmesan, le zeste et le jus de citron.



5. Râper l’ail dans le mélange, bien incorporer à l’aide d’une cuillère et saler.



6. Napper les cailles de pesto.



7. Servir avec une salade, du quinoa ou encore du riz sauvage.



Marie-Élaine Thibault est conceptrice et styliste culinaire. Pour la suivre : marielenfer.com ; instagram.com/maryhellyeah