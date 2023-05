Une lumière douce nimbe ce viognier et lui assure une diffusion fine et évocatrice où l’abricot frais, la muscade, la poire, le miel et le citron Meyer enrichissent une texture à vous faire rêver en couleurs. D’une luminosité différente de celle du vin de la maison E. Guigal proposé récemment. Rassérénant. (5)



Explication des cotes

Le canon ★★★★ 1/2 Condrieu 2021, Famille Gaillard, Rhône, France (66 $ – 15014472).