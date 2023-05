(S’)offrir plus qu’un bouquet

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Mai rime sans aucun doute avec tulipe. C’est le moment parfait pour offrir ces fleurs printanières aux mères de nos vies — ou à soi-même ! Et pourquoi se limiter à un simple bouquet ? Deux façons d’en profiter pleinement.

Le Festival des tulipes à Ottawa

Du 11 au 22 mai, la capitale nationale sort ses habits les plus colorés pour le plus grand festival de tulipes au monde. Pendant les 11 jours de cet événement annuel devenu tradition, les foules se déplacent pour admirer des massifs de tulipes impressionnants. Rendez-vous au parc des Commissaires, où des platebandes multicolores de 300 000 tulipes ornent le lac Dow du canal Rideau.

La tulipe est mise en vedette de bien des façons durant les festivités : exposition autour du don historique de tulipes à l’origine du festival, vente de fleurs et d’oeuvres d’art, aire de jeu pour enfants, visites guidées spéciales, visites virtuelles, projections de films en plein air, spectacles son et lumière le soir et promenade nocturne pour admirer les platebandes illuminées sont notamment au programme.

L’autocueillette

Pourquoi ne pas créer son bouquet soi-même, directement au champ ? La saison de l’autocueillette est maintenant lancée dans les deux succursales de Tulipes.ca, à Laval et à Boucherville, alors que plus de 600 000 tulipes ont éclos cette année. Avant de repartir avec son bouquet, c’est surtout l’occasion de se promener et d’admirer l’immense champ coloré ! Réservation de billets en ligne.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.