Idées végétales et locales pour célébrer maman

Êtes-vous de ceux qui offrent chaque année un beau bouquet de fleurs ou une jardinière garnie d’annuelles colorées à maman pour souligner la fête des Mères ? Si oui, tant mieux ! Mais pourquoi ne pas complémenter votre bouquet cette année avec l’une de ces quelques idées toutes végétales et locales ?

Gâter l’adepte du spa

Votre conjointe, mère ou amie est une fervente du spa et elle s’y prélasse dès que l’occasion s’y prête ? Plusieurs végétaux, tels que l’eucalyptus ou la lavande, ont des propriétés relaxantes et peuvent transformer une salle de bains en une oasis de bien-être !

D’abord, l’eucalyptus se vend en plant ou encore en version séchée dans la plupart des jardineries. Un bouquet séché simplement suspendu dans la douche fera évidemment bel effet, en plus de dégager son odeur typique. La version en plant s’adapte très bien à nos intérieurs et il suffira de froisser ses feuilles pour qu’elles lâchent un peu de leur huile essentielle apaisante. Il est aussi possible de sortir l’eucalyptus sur le balcon durant la belle saison et de le rentrer l’automne venu puisqu’il n’est pas rustique sous nos conditions climatiques.

Dans la même veine, la savonnerie Saponaria vend des galets pour la douche infusés aux huiles essentielles d’eucalyptus et de menthol. On n’a qu’à déposer le galet dans un coin de la douche, à le mouiller un peu et les vapeurs bénéfiques créeront l’effet d’un petit spa maison.

Votre mère adore la lavande ? Là aussi, vous pouvez opter pour l’offrir en plants. Certaines variétés sont rustiques et pourront donc intégrer les platebandes ou le potager pour attirer les pollinisateurs et repousser les insectes nuisibles grâce à leurs huiles essentielles capiteuses. Des bouquets de lavande séchée sont également offerts sur le marché, notamment chez Maison Lavande. Son site regorge d’ailleurs d’une gamme impressionnante de produits, comme des bougies qui combinent la lavande avec d’autres notes olfactives, dont l’aloès ou la pivoine.

Combler la romantique

Symbole indéniable de la romance faite fleur, la rose plaira à coup sûr aux mamans romantiques. Pour les mères qui ont le pouce vert, un rosier rustique de la Collection 49e Parallèle pourrait être un ajout spectaculaire à un aménagement en platebande. Cette collection a été spécialement conçue pour nos conditions climatiques canadiennes, et les fleurs sont naturellement résistantes, florifères et rustiques.

Pour les mamans à la fois romantiques et gourmandes, la boutique Rose des champs propose une gelée de rose faite à partir de pétales de roses cultivées au Québec. À servir avec un bon fromage ou au brunch du dimanche.

Toujours sur le thème de la rose, pour une sortie romantique à souhait, pourquoi ne pas faire un arrêt chez Rose Drummond, qui propose une ambiance toute végétale, pour prendre un savoureux café ou un repas dans sa serre tropicale ?

Choyer la passionnée

Votre maman est une collectionneuse de plantes vertes et son intérieur ressemble à une véritable jungle ? Pourquoi ne pas lui offrir la plante qu’elle reluque depuis des lustres ? Voilà l’occasion de mettre la main sur la fameuse Monstera Thai Constellation ou encore un vanillier, une orchidée qui produit des gousses de vanille.

D’autant plus que plusieurs plantes tropicales peuvent faire des sorties à l’extérieur pour agrémenter le balcon durant l’été. Maman sera donc comblée toute l’année ! En cas de doute, consultez votre centre jardinier pour savoir si la plante que vous offrez peut passer de la maison au balcon.

Pour la mère qui a tout et qui aime les découvertes, il y a d’aussi belles possibilités du côté du potager. La culture de plantes qui dépaysent, comme le curcuma, l’ocra ou encore le gingembre, se fait aussi bien en pots qu’en pleine terre.

Cette année serait peut-être tout indiquée pour commencer ce projet de jardinet médicinal et concocter des produits de soins maison à partir de ses propres fleurs et feuillages ? La camomille, le calendula ou l’agastache seront alors de beaux cadeaux. Et, par la suite, la boutique Les Mauvaises Herbes propose des ateliers en ligne pour les mamans qui veulent apprendre à fabriquer leurs savons, shampoings solides ou sérums.

Et le bouquet ?

Et si vous optez finalement pour le bouquet, sachez que de nombreuses fermes florales au Québec proposent des abonnements durant la belle saison qui prolonge le plaisir de recevoir des fleurs sur plusieurs semaines, comme Au beau pré, Prune les fleurs ou encore Floramama. Renseignez-vous !

Et bonne fête des Mères à toutes les mamans !

