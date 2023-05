Où trouver le parfait cadeau pour la fête des Mères

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le deuxième dimanche de mai, c’est le moment de célébrer, en famille, les mamans qui nous sont chères. À la recherche d’inspiration pour trouver ce petit je-ne-sais-quoi qui ferait plaisir à notre mère, à notre grand-mère, à notre amoureuse ? Voici quelques jolies boutiques cadeaux à ajouter à notre carnet d’adresses pour changer des fleurs et du chocolat.

Etiket

Destination de choix pour s’offrir un soin de la peau luxueux, cette boutique du centre-ville de Montréal est aussi réputée pour sa vaste sélection de produits de beauté de haute qualité et de parfums de niche. À découvrir : les fragrances des marques cultes Penhaligon’s, L’Artisan parfumeur, Zoologist ou Maison Francis Kurkdjian, pour n’en nommer que quelques-unes. 1826, rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

Signé Local

Fondée dans le but de faire connaître les plus belles marques d’ici, la boutique en ligne Signé Local a fait des petits. De Montréal à Québec, en passant par Brossard et Saint-Bruno, voilà l’endroit tout désigné pour mettre la main sur les créations de quelque 250 créateurs québécois. On y trouve de tout pour la maison et la cuisine… même des gourmandises ! Centre Eaton, Montréal ; Quartier DIX30, Brossard ; Promenades St-Bruno ; Galeries de la Capitale, Québec.

Myel Design

Pour trouver des bijoux délicats à la fois contemporains et audacieux, rendez-vous à l’atelier-boutique de Myel Design, dans Outremont. La joaillière Myriam Elie y revisite les intemporels de la bijouterie en s’inspirant de la nature, de ses voyages ou de courants artistiques. Encore mieux : on peut même lui demander de personnaliser certaines pièces. 207, avenue Laurier Ouest, Montréal.

Photo: Myel

Boutique 4T

Reconnu pour ses coffrets cadeaux thématiques, cet atelier-boutique de Granby propose toute une collection de produits de soins pour les mères et les bébés fabriqués à la main sur place à partir, autant que possible, d’ingrédients biologiques. Un arrêt incontournable pour gâter une future maman (et les autres aussi, cela va de soi !). 8, rue Saint-Antoine Sud, Granby. quatret.ca

Mimi August

Née de l’union des marques montréalaises Mimi Hammer et August, la bien nommée Mimi August préconise un mode de vie durable en offrant des créations uniques — les maillots de bain de la designer Camille Forcherio, bien sûr, mais aussi des bougies, de la papeterie et des accessoires pour la maison. Le tout fabriqué en petits lots et de manière éthique. 162, rue Saint-Amable, Montréal ; Promenades St-Bruno (dès le 10 mai).

Photo: Mimi & August

Boutique Shoosh

Installée dans la rue Principale à Magog, dans les Cantons-de-l’Est, depuis l’été 2022, cette petite boutique présente une sélection pointue de trouvailles d’ici et d’ailleurs. On y trouve un peu de tout, tant des accessoires pour la cuisine et la maison que des produits de soin triés sur le volet, de la papeterie et des vêtements. 302, rue Principale Ouest, Magog.

La Campagne d’ici

En plus de mettre en valeur les produits de dizaines d’entreprises québécoises, La Campagne d’ici, située en plein coeur de la jolie ville de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, a créé son propre savon à main, offert en exclusivité à la boutique. Un arrêt obligé en route vers le chalet familial ! 411, rue Principale, Saint-Sauveur.

Photo: La Campagne d’ici

Paillard

Bien connue dans la région de Québec, la boulangerie artisanale Paillard prend de l’expansion et vient d’ouvrir une nouvelle succursale à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud, dans la région de Montréal. On y trouve tous les classiques de la pâtisserie française à emporter : opéra, saint-honoré, trianon, tropézienne, Paris-Brest ou tarte au citron. L’embarras du choix pour les mamans gourmandes ! 1097, rue Saint-Jean, Québec ; 4141, boulevard de l’Auvergne, Québec (Neufchâtel) ; 811, route Jean-Gauvin, Québec (Cap-Rouge) ; 8100, boulevard Cousineau, Saint-Hubert.

Trois fois par jour

Dans son nouvel écrin, la boutique de Marilou, du très populaire blogue du même nom, rayonne encore plus dans un secteur excentré de Longueuil. On s’y rend pour sa collection de produits exclusifs — des livres de recettes et des accessoires pour la cuisine, certes, mais aussi des bougies aux délicieuses fragrances saisonnières et du linge de maison épuré. 1382, boulevard Marie-Victorin, Longueuil.

Photo: Trois fois par jour

Roseville

À l’image de Michelle, la propriétaire férue de design d’intérieur et d’art, cette boutique du Vieux-Québec à l’ambiance aussi décontractée que féminine propose un éventail d’objets de décoration, de produits pour le corps, de bijoux artisanaux et de papeterie. Bref, tout plein de belles idées pour faire plaisir à maman. 1035, avenue Cartier, Québec.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.