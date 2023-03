Sept pubs qui offrent des « soirées quiz »

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Êtes-vous un amateur de jeux-questionnaires ? Plusieurs restos-bars, pubs et microbrasseries du Québec proposent des soirées où les connaissances des participants sont mises à l’épreuve sur différents sujets. L’occasion de se retrouver entre amis et de s’amuser tout en enrichissant ses connaissances.

Depuis la réouverture des bars au Québec, certains établissements ont relancé leurs « soirées quiz » pour attirer la clientèle les débuts de semaine. Le concept est simple : on forme une équipe de deux à six joueurs, avec un nom original pour se représenter, et on se rend dans un établissement (bar, pub ou microbrasserie) qui tient ce genre de soirée. Nul besoin de réserver et pas de frais pour y participer. L’animateur pose ses questions, divisées en trois rondes : une visuelle contenant des images à reconnaître, une sur la culture générale et une musicale avec extraits de chansons à identifier. L’équipe gagnante reçoit une tournée de bières. Ces soirées s’adressent aux 18 ans et plus, puisqu’elles ont lieu dans les bars. Pour plusieurs, c’est du sérieux, puisque les joutes hebdomadaires permettent à l’équipe gagnante d’affronter les équipes victorieuses des autres bars lors de la grande finale.

Les questions qui sont posées sont les mêmes dans les différents bars puisqu’elles ont été créées par l’entreprise Pub Quiz Québec, qui se spécialise dans l’offre clé en main de ce jeu, et c’est elle qui organisent le tournoi final.

Prêt à jouer ? Voici des établissements qui offrent ces « soirées quiz ».

À Montréal

Chez Baptiste — rue Masson. Ce chouette bar de quartier est un des précurseurs des « soirées quiz » au Québec. On y déguste une cuisine de pub, simple mais savoureuse (plateau de charcuteries, brochette de kefta, pogos, ailes de poulet), accompagnée d’une bonne bière de microbrasserie québécoise ou d’un cocktail à base d’un spiritueux d’ici. Les lundis soirs de jeu-questionnaire sont très populaires au bar situé sur la rue Masson.

Bar Nestor. Situé sur la Plaza St-Hubert, Nestor est un bar de quartier convivial et festif où on sert des cocktails un peu vintage, avec un très beau choix de bourbons, scotchs, vins au verre et bières de microbrasseries, ainsi que des fûts européens. Le menu est simple et se prête bien à être dégusté avec une « tite frette ». Que ce soit des nachos, pizzas, pâtés jamaïcains, bretzels ou autres, la nourriture est bonne et surtout pas compliquée. L’ambiance y est survoltée !

Pub McCarold. Ce pub irlandais du chemin de la Côte-des-Neiges attire chaque lundi une foule de francophones qui viennent jouer. Il est conseillé d’arriver bien avant le début du jeu à 19 h, car il est toujours bondé. Les spécialités sur le menu affichent des plats comme les fish and chips, un pot pie ou un ragoût irlandais, en plus de poutines et de steaks frites. Côté bières, on retrouve les classiques Guinness et Kilkenny, ainsi que des bières locales.

La Succursale. On vient à cette brasserie artisanale pour essayer quelques-unes des 14 bières brassées de l’endroit, offertes aussi en plateaux de dégustation en format de 5 onces. On y vend aussi d’autres bières locales ainsi que des panachés, une des spécialités de la maison. Côté bouffe, sandwich à la viande fumée, chili à la bière, houmous, vous ne mourrez certainement pas de faim ! Un des rares endroits où les enfants sont admis, car les « soirées quiz » se déroulent côté restaurant de 19 h 30 à 21 h 30.

À Saint-Hyacinthe

Le Zaricot. Cet endroit se définit surtout comme une salle de spectacle, mais c’est aussi un lieu où on vient déguster une bonne bière de microbrasserie québécoise, un cidre d’ici, un cocktail ou un verre de vin. La carte des boissons, alcoolisées ou non, est très garnie. On y grignote des sandwichs, des burgers, des croquettes de tofu ou des calmars frits. Les lundis soirs, l’ambiance se réchauffe pour les « soirées quiz ».

À Québec

La Ninkasi. Ce bar est le premier à avoir proposé des « soirées quiz » à Québec, en 2007. C’est aussi un lieu qui offre plusieurs activités diverses, allant du karaoké aux spectacles musicaux et d’humour, à la présentation sur écran géant de matchs de soccer, etc. On y sert quelques plats de bistro, comme le panini au cerf ou la joue de veau braisée, ainsi que des plats de burgers et nachos. L’endroit est fréquenté par une clientèle de 18 à 70 ans. Les lundis, à 19 h, le jeu-questionnaire débute, pour le grand plaisir de la clientèle.

À Shawinigan

Trou du Diable. Cette microbrasserie et pub offre plusieurs choix de bières brassées sur place ainsi que d’autres, surtout locales. La cuisine possède un menu complet et est ouverte du mardi au dimanche. Comme les « soirées quiz » ont lieu les lundis, il n’y a pas de plats servis les soirs de joute. Par contre, des fromages, des saucissons et de petits sandwichs peuvent être achetés sur place pour se rassasier.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.