Randonnées aux saveurs forestières

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Val Notre-Dame, avec son « abbaye dans les bois », est plus qu’un lieu de recueillement. C’est un domaine où s’entremêlent plein air et découvertes de produits issus de la forêt. Dégustation comprise.

Poudre d’épinette, poivre des dunes, sirop de sapin baumier ou encore polypore oblique, mieux connu sous le nom de « chaga » dont on tire une décoction aux multiples vertus médicinales. La forêt de l’Abbaye Val Notre-Dame, blottie dans la communauté de Saint-Jean-de-Matha, regorge de denrées naturelles aux propriétés insoupçonnées, sous réserve qu’on sache les préparer et les apprêter.

Randonnée BBQ

C’est tout l’art de Jean-Guy Sergerie, cueilleur émérite et passionné infatigable, qui vous guide à travers ce petit bijou de 187 hectares de pins rouges et gris, de bouleaux jaunes et d’épinettes blanches. Sa compagne, la cheffe Josée Miller (également cheffe à l’Abbaye), et lui ont fondé l’entreprise Marcheur des bois en 2015 pour partager leur passion des comestibles forestiers, auxquels ils préfèrent l’astucieuse contraction lexicale de « forestibles ». Pendant une heure et demie de randonnée (parfois davantage, selon ce qui se présente aux abords du sentier), Jean-Guy transforme, le temps de le dire, une pousse de sumac vinaigrier en épice apte à donner à la chair d’un poisson une finale légèrement acidulée, à laquelle il ajoute son petit grain de sel : une pincée de poudre de sapin maison, s’il vous plaît. Durant l’hiver, l’expert de la cueillette fait d’une petite randonnée en raquette une micro-exploration végétale où la surprise se tapit derrière chaque arbre, souche ou broussaille. Aux antipodes d’une sortie guidée par un naturaliste dans un parc national, ici, la balade en forêt prend vite l’allure d’un échange d’expériences entre le guide et celui qui marche dans son sillage. Et qui partage sa vision d’une cueillette éthique, sans excès. Après deux petits kilomètres à évoluer dans les goûteuses arcanes forestières, on finit l’activité autour d’un barbecue magistralement piloté par Josée Miller, qui donne à son menu de subtils arômes sylvestres : burger de boeuf ou de poulet relevé à la poudre d’épinette et au poivre des dunes, tombée de choux, patates épicées, sauce pimbina, moutarde sapin ou sauce aux camerises et, enfin, sablés aux tussilages (espèce de plante herbacée). On ne peut achever ce parcours spatial et gustatif sans penser aux membres des Premières Nations qui savaient — et savent encore — décrypter les bienfaits de la nature et y prélever leurs besoins alimentaires dans le strict respect des stocks. Ici, seuls les moines sont autorisés à pratiquer la cueillette de champignons et de végétaux pour concocter leurs « Délices du monastère ».

Photo: La Forêt de l'Abbaye

Randonnées gourmandes

« Nous venons tout juste d’inaugurer notre bistro, qui propose un menu inspiré par les saveurs de la forêt », explique la très énergique Hélène Marchand, toute nouvelle directrice générale de La Forêt de l’Abbaye, qui gère l’offre commerciale du domaine monacal. Outre une vaste boutique où l’on trouve une grande variété de produits de transformation inspirés de la nature (dont les Délices du monastère), l’entreprise planche sur un harmonieux dosage entre plein air et expériences gourmandes inédites conçues avec des producteurs locaux de la région, cela en conformité avec les réglementations municipales.« Nous avons commencé nos activités encadrées avec un pique-nique forestier en été durant lequel Josée Miller cuisinait devant le public, explique Hélène Marchand. Devant son succès, nous avons créé des randonnées gourmandes sur le même principe que les randonnées BBQ, que nous proposons depuis trois ans en hiver. » Pour accommoder les randonneurs frileux, les jours de grand froid, une yourte chauffée par un poêle à bois leur permet de prendre leur repas à l’abri, yourte dont la directrice allumée imagine déjà une future vocation d’hébergement en longue randonnée ou à vélo de montagne (on ne compte déjà pas moins de 7 km de piste auxquels en seront ajoutés 5 autres à la fin de cet été). Bien sûr, ce développement récréatif durable et responsable tient compte de la vocation spirituelle de l’Abbaye. Une reconversion inspirée qui fait de cet établissement religieux un lieu voué à la foi et à l’amour de la nature, qu’on soit croyant ou pas.

D'autres activités Des randonnées BBQ sont offertes aussi les soirs de pleine lune avec un menu constitué de burgers forestiers et de plats végétariens, avec la possibilité de déguster son repas à l’intérieur de la yourte chauffée. Cette expérience n’est par recommandée aux enfants de moins de 12 ans. Durant le temps des sucres, La Forêt de l’Abbaye propose une randonnée gourmande le 25 mars, élaborée autour du thème de la cabane à sucre (avec ou sans randonnée pédestre préalable), avec un menu revisité autour des saveurs forestières et du sirop d’érable, servi dans la salle de La Forêt de l’Abbaye : marinade et fèves au sirop maison, soupe aux pois, omelette aux épices forestières et fromage d’Oka, saucisses dans le sirop, tarte au sucre, pouding chômeur au sapin, crêpes au sirop forestier, crème glacée au caramel et au sapin, tire sur neige. Un traditionnel réinventé à 40 $ (65 $ avec la randonnée guidée). Plusieurs autres randonnées gourmandes thématiques seront offertes durant l’été. Toutes ces activités exigent une réservation préalable. Tarif : de 50 $ à 65 $ par personne, selon le forfait.

Lecture spirituelle Les habitués de la région connaissent bien le secteur de l’Abbaye Val Notre-Dame, notamment pour son monastère érigé en 2009 par l’architecte Pierre Thibault. Celui-ci a permis d’accueillir la petite vingtaine de moines partis du monastère d’Oka en quête d’un lieu de résidence plus en conformité avec leur mode de vie voué au recueillement et à la prière. L’architecture contemporaine du monastère donne toute sa place à la nature qui s’infiltre à travers ses grandes baies vitrées. Un lieu voué à la spiritualité, à la contemplation et à l’incommensurable pouvoir de la nature. À lire : Val Notre-Dame. L’abbaye dans les bois, Bruno-Jean Rotival et frère Bruno-Marie, Médiaspaul, Montréal, 2017, 256 pages.

