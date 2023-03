Comment mieux vivre le changement d’heure ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Deux spécialistes du sommeil livrent leurs meilleurs conseils afin de limiter les conséquences du passage à l’heure d’été, qui, cette année, a lieu dans la nuit du 11 au 12 mars.

Remettre les pendules à l’heure

Selon le docteur Roger Godbout, professeur au Département de psychiatrie à l’Université de Montréal et directeur et coordonnateur du Laboratoire du sommeil de l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, prenons garde aux idées reçues. « Nous pensons que nous gagnons une heure d’ensoleillement dans la journée, mais ce n’est pas vrai. La période de lumière est plutôt déplacée », prévient-il. Si les oiseaux de nuit peuvent se réjouir du changement d’heure, ça ne fait pas vraiment l’affaire des personnes matinales.

Nous devrions même évoquer « l’heure avancée » en été, et « l’heure normale » en hiver. « Quand nous sommes à l’heure normale, le soleil est à son zénith à midi. Pendant l’heure avancée, le soleil sera cependant à son plus haut dans le ciel à 13 heures », explique Roger Godbout. La fenêtre de lumière est ainsi repoussée d’une heure, ce qui n’est pas sans conséquences. « Nous perdons une vingtaine de minutes de sommeil environ, car lorsque l’heure d’été arrive, nous nous couchons plus tard en raison de la lumière », précise-t-il.

Être conscient de son horloge biologique

Roger Godbout affirme que le passage à l’heure d’été ébranle notre horloge biologique, responsable de réguler de nombreuses fonctions vitales bien agencées les unes avec les autres, comme la concentration, la mémoire, l’appétit ou encore l’humeur. « Notre horloge biologique n’avance pas aussi vite que le changement sur notre cadran », affirme-t-il. Les personnes fragiles, comme les bébés et les personnes âgées, ou qui ont des horaires rigides vont, de fait, voir leur horaire décalé.

Marie-Pier Lavoie, psychologue et docteure en médecine expérimentale, abonde dans le même sens. « Certaines personnes peuvent être plus affectées que d’autres. Quelques heures de sommeil en moins peuvent faire une bonne différence, et entraîner une baisse de moral passagère », indique-t-elle.

« Il y a des gens qui subissent le changement d’heure au niveau de l’humeur et du bien-être général. Rien d’extrêmement grave, mais il n’en demeure pas moins que notre horloge biologique peut être déboussolée, renchérit M. Godbout. Le cortisol, qui nous aide à fonctionner le jour et à faire face au stress, doit être sécrété à un certain moment et pas à un autre. Il en va de même pour la mélatonine qui nous aide à nous endormir. Là, tout est perturbé. »

S’adapter en douceur

En prévision du passage à l’heure d’été, Marie-Pier Lavoie suggère de se préparer en amont en décalant l’heure du lever et des repas à coup de 10-15 minutes chaque jour, jusqu’à atteindre le changement. « Nous pouvons modifier notre horaire deux ou trois jours à l’avance pour que ce ne soit pas trop dur pour notre corps le jour J », dit-elle. « Tout le monde n’a pas le loisir de le faire, mais, ceux qui peuvent, c’est la meilleure façon pour s’adapter », souligne pour sa part Roger Godbout. Et si le changement d’heure a déjà eu lieu, celui-ci recommande de faire l’inverse. « À partir du changement d’heure, nous pouvons être attentifs à notre horloge biologique et déplacer nos habitudes tranquillement, jusqu’à ce qu’on rattrape le décalage. Par exemple, si nous soupons d’habitude à 18 h, nous souperions à 17 h le 12 mars, à 17 h 15 le lendemain, puis 17 h 30, etc. » Il est également possible de répartir le processus de part et d’autre de la date du passage à l’heure d’été.

Est-ce qu’on fait une sieste ?

Pour Roger Godbout, il est préférable de l’éviter. « Les siestes remboursent la dette de sommeil, donc cela va hypothéquer notre nuit de sommeil. » Seuls ceux qui en ont l’habitude, comme les tout-petits, peuvent conserver leur sieste. Pour les adultes, Marie-Pier Lavoie invite à privilégier la matinée, avant l’heure du dîner, et une courte durée. « De 20 à 30 minutes, sinon nous risquons de tomber dans un sommeil profond », fait-elle savoir.

Ce qu’on devrait faire, ou pas !

« Attention à la conduite, au travail manuel et aux efforts physiques, car nous sommes fatigués pendant quelques jours après le changement d’heure », avertit Roger Godbout, tout en rappelant qu’il est important de bien s’hydrater et de bien manger, comme d’habitude. Si certains peuvent se le permettre, prévoir une charge de travail plus légère pour les jours suivant le passage à l’heure d’été peut également être une bonne idée, car « la fatigue matinale peut persister ».

Marie-Pier Lavoie propose enfin de s’exposer à la lumière le matin dès le réveil, pour que notre horloge biologique ait le temps de s’adapter. « S’il fait noir quand nous nous levons, nous pouvons avoir recours à la luminothérapie ou au simulateur d’aube », conclut-elle, tout en invitant à continuer à pratiquer une activité physique régulière.

