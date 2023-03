Plus trop de neige? Pas de problème!

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Déjà le mois de mars... Si cela ne signifie pas que l’hiver tire à sa fin, le risque que le manteau neigeux vienne à manquer ici et là, même parfois en pleine nature, est de plus en plus grand. Ce n’est pas une raison pour renoncer aux activités extérieures. Voici quelques idées pour continuer à s’amuser avec ce qu’il reste de la saison froide.

Avec les réchauffements soudains que l’on connaît désormais durant nos hivers, il arrive parfois que, dès la mi-mars, le couvert neigeux indispensable à la pratique de certaines activités — ski de fond, raquette, ski de poudreuse, glissades — ait malheureusement disparu. Mais que cela ne nous empêche pas d’aller jouer dehors ! Alors que le temps se radoucit, il existe une pléthore d’activités pour terminer l’hiver avec entrain et émerveillement.

Marche nordique

Certes, avec ou sans neige, la marche est suprême pour rester actif, que ce soit en pleine nature ou en milieu urbain. Si la surface au sol est légèrement glacée, les crampons (de montagne ou de ville, selon l’endroit où l’on évolue) sauvent la mise. Pour une activité plus tonique, on s’initie à la marche nordique, cette discipline d’inspiration scandinave conçue comme entraînement de présaison pour les skieurs de compétition. La technique consiste à solliciter autant les groupes musculaires du haut du corps que ceux du bas. Grâce à des mouvements amples des jambes et des bras — qui rappellent d’ailleurs ceux exécutés en ski de fond —, l’exercice favorise le travail musculaire sans impact sur les articulations. Idéalement, on alterne la marche nordique avec des séances de musculation selon ce qu’on trouve sur son parcours : bancs, trottoirs, arbres, etc. Et on pratique fentes, abdos, pompes et étirements. Une séance d’une heure et demie de marche nordique fait travailler 90 % des groupes musculaires et permet de profiter de l’hiver, quel que soit l’enneigement.

Balade équestre dans la Région de Québec

Neige ou pas, une sortie à cheval ne manque pas de charme, surtout dans les paysages invitants de Saint-Raymond-de-Portneuf. Au Centre équestre Aurélie Piché, on ne brûle pas les étapes : après une petite formation au manège pour maîtriser les techniques de base, on part pour une promenade d’environ une heure et demie sur un terrain particulièrement varié : forêt, champs, bord de la rivière Bras-du-Nord. Les groupes n’excèdent pas 12 personnes et sont ouverts aux débutants, même dès l’âge de 5 ans. Le centre équestre propose également des cours d’équitation et des camps de jour en été.

Infos pratiques : tarif pour une balade d’une heure et demie : 77 $ (tarifs de groupe offerts).

Cani-rando dans Charlevoix

Parcourir les sentiers derrière un attelage de chiens de traîneau est un sport d’hiver incomparable. Reste que cette activité n’est pas faite pour tous. C’est à ceux qui hésitent à musher (conduire) leur traîneau que s’adresse l’activité Cani-rando, offerte par l’entreprise La Reine et le Millionnaire, située à Baie-Saint-Paul. L’idée : partir en randonnée en forêt tiré par un chien de traîneau grâce à un câble relié à un baudrier installé sur l’animal. La rando, qui dure environ une heure, est l’occasion de renforcer le lien entre l’humain et le chien en randonnée, en compagnie d’un animal trop jeune ou trop vieux pour l’attelage, mais qui démontre encore vivement l’envie de marcher en forêt. L’activité est offerte à l’année.

Infos pratiques : tarif : 59 $. L’entreprise propose aussi des sorties en traîneau à chiens et en cani-trottinette.

Tyrolienne et via ferrata dans les Laurentides

Pas de neige au sol ? Gagnons les hauteurs ! À Sainte-Agathe-des-Monts, le Tyroparc propose deux tyroliennes de 900 mètres et de 650 mètres accessibles en hiver. L’activité débute au chalet d’accueil, d’où on part en courte randonnée jusqu’au sommet du mont Catherine, pour redescendre à toute allure le long du câble de tyrolienne. L’activité globale dure environ deux heures, incluant la marche de retour. Envie de multiplier les sensations fortes ? On s’offre l’ascension de la montagne en via ferrata avant d’emprunter les tyroliennes. Une expérience ultime où l’adrénaline ne manque pas.

Infos pratiques : tyrolienne : à partir de 5 ans. Via ferrata : à partir de 10 ans. Tarif : 61 $ (adulte). Via ferrata : 60 $ (adulte). Les deux activités combinées : 88 $. Tarif enfant disponible.

Hébertisme aérien dans Lanaudière

On ne compte pas moins de sept parcours

au Québec, dont plusieurs à distance raisonnable de la grande région de Montréal. Celui de Rawdon propose un parcours de 2 h 30, accessible dès 8 ans, et offre l’occasion de se mesurer à toutes sortes d’obstacles situés au sommet des arbres : ponts suspendus, lianes, ponts de singe, balançoires et tyroliennes. Avec les enfants de 3 à 7 ans, on opte pour le Village Arbre-en-ciel, un réseau de drôles de cabanes suspendues dans les arbres reliées par des passerelles en filet et des tunnels. Le Village abrite des sentiers forestiers sécuritaires à l’intérieur d’un périmètre clos.

Infos pratiques : le site propose la location de raquettes et des excursions guidées de 3 heures. Feu de camp extérieur, chocolat chaud et guimauves sont inclus dans le billet. Tarif du parcours hivernal : 45 $ (8-13 ans : 40 $) ; tarif du Village Arbre-en-Ciel : 10 $ (3-17 ans : 20 $) et gratuit pour les moins de 2 ans et les plus de 65 ans.

Le cas des stations de ski La fonte de la neige ne signifie pas pour autant la fermeture des remontées mécaniques. Sur les 75 stations de ski québécoises, la majorité a recours à la fabrication de la neige, surtout au début de la saison hivernale. La technique a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Le snomax, utilisé dans les années 1980 (bactérie employée à l’état lyophilisé), a soulevé des débats sur les risques pour la santé associés à son usage, même s’il demeure approuvé par Santé Canada. Aujourd’hui, on a plutôt recours à des canons à neige nouvelle génération : plus performants et totalement automatisés grâce à une application sur téléphone intelligent. Afin de limiter la consommation d’eau et d’énergie, les stations font des plans d’enneigement stratégique, quitte à fermer certains secteurs pour en maintenir d’autres ouverts.

