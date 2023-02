La multiplication des sites Web et des applications de revente — Marketplace et Kijiji en tête de liste — a plus que jamais remis l’art de chiner au goût du jour. Le Devoir s’est entretenu avec des expertes et des passionnées pour qui le seconde main est une philosophie de vie.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Catherine Lévesque a toujours aimé fouiller chez les antiquaires et dans les ventes-débarras. Depuis qu’elle est devenue technicienne en muséologie, le contact manuel avec les objets et leurs histoires font maintenant partie de son quotidien. Et l’amour des bazars ne l’ayant pas quittée, elle a lancé, en 2019, sa page Facebook Patine&Poussière, où elle propose des accessoires de toutes sortes qu’elle déniche pour son propre plaisir. Son logo provient d’ailleurs d’un napperon offert par sa grand-mère maternelle, une pro pour dénicher de petits trésors.

« Mon plaisir, c’est de trouver des choses et les offrir aux autres », explique-t-elle. Je voulais aussi créer une communauté, réunir les gens qui aiment le vintage, mais qui n’ont pas le temps de fouiller — alors que moi, j’adore ça ! » Son conseil pour repérer des trésors : regarder la marque du fabricant, éviter les imitations, s’attarder aux textures, prendre le temps de vérifier si c’est réellement en bon état et voir au-delà de l’objet. Catherine Lévesque donne en exemple les lampes qu’elle s’amuse à créer. « Un jour, je trouve l’abat-jour, puis la base quelque temps après. Je les assemble, je fignole certains détails. J’aime le côté créatif [qui vient avec les trouvailles]. »

Dans leur petit ouvrage, Ma grand-mère faisait pareil. Restaurer chiner, les autrices, Anne Dufour et Catherine Dupin, proposent divers trucs pour nettoyer ou réparer sans trop d’efforts des objets altérés par le temps. « Ne vous arrêtez donc pas aux apparences, lancent-elles comme mise en bouche. Prendre un objet, c’est faire revivre le passé, continuer l’histoire. […] Il vous appartient ainsi de le garder en bon état pour le transmettre ensuite. » Parmi les astuces, sucre en poudre pour améliorer l’état de dentelles anciennes, revitalisant pour adoucir la soie et du citron pour polir une casserole ternie.

Donner une deuxième vie à un objet, Karine Galarneau en a fait son métier. La scénographe, constamment à la recherche d’objets de décor et d’accessoires, est à même de constater l’effervescence dans l’offre du seconde main, une plus-value pour son travail. « Mon avantage, c’est que je ne cherche pas des choses qui sont à la mode ou au goût du jour. Je ne cherche pas nécessairement des meubles mid-century », dit-elle. « La statuette de ballerine que j’ai trouvée, je ne pense pas qu’on était plusieurs à se l’arracher ! »

Elle voit la popularité des sites de revente comme une occasion de faire du repérage et comparer les prix avec un équivalent neuf pour ainsi dénicher les vraies aubaines. Elle fréquente aussi assidûment l’EcoDepot, à Lachine, et Arté, au centre-ville de Montréal, deux lieux qui trient et revalorisent les rebuts des écocentres.

Aux premières loges de l’offre de seconde main toujours plus grande, Karine Galarneau a d’ailleurs pris la décision, dans sa vie personnelle, d’acheter le moins possible et presque uniquement de l’usagé. « Je trouve ça plus intéressant d’avoir des choses qui m’ont été données ou que j’ai trouvées. C’est tellement beau de savoir que chaque objet que j’ai a une petite histoire. Et qu’un jour, il pourra poursuivre sa vie sans moi ! »

« Made in Canada »

L’impact de l’industrie du textile sur l’environnement est devenu une cause que l’actrice Noémie O’Farrell porte, au propre et au figuré. « Dès l’âge de 14 ans, je me suis mise à m’habiller dans les friperies, parce que je voulais de belles choses, mais je n’avais pas les moyens de me payer ces goûts de luxe là ! » Rapidement, elle constate l’importance des fibres naturelles, du choix des textiles et la différence dans les coupes. Dès lors, s’habiller avec des vêtements recyclés devient une philosophie.

À ceux et celles qui veulent s’initier à l’achat de biens de seconde main, elle suggère de visiter des friperies qui ont fait un premier travail de tri et de nettoyage, et de prendre le temps d’essayer les vêtements. Noémie O’Farrell précise d’ailleurs que certains trésors se cachent derrière des étiquettes de marques méconnues ou d’origine européenne. Son conseil : privilégier les matières nobles et naturelles comme la laine ou la soie. « À une certaine époque, il y avait toute une écologie autour du vêtement, les gens en prenaient soin », laisse-t-elle tomber, ajoutant qu’elle ne peut résister à une étiquette « Made in Canada ».

De trouvaille en trouvaille, son esprit de collectionneuse rassemble des pièces uniques et même de grands designers. Elle prend plaisir à prêter des vêtements ou à organiser des ventes spontanées. Pour elle, le plaisir n’est pas dans l’accumulation, mais dans le partage. « Trouver, porter, redonner, tout ça, c’est circulaire et c’est ce qui est le plus amusant ! »