S’amuser au grand air

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire

Une bonne relâche scolaire est un programme équilibré entre repos, activité physique et interaction sociale. Un besoin que beaucoup d’organismes ont compris, d’où la surenchère de l’offre d’activités de plein air planifiées durant cette semaine.

Pour les jeunes urbains, c’est l’occasion rêvée de renouer avec la nature et d’ancrer leur lien à long terme. Les stations de ski, notamment, proposent des camps de relâche et des activités spéciales à cette occasion. Cette semaine représente la deuxième période d’achalandage des stations de ski, d’où l’importance de réserver ses leçons de ski et la location de son équipement. Voici quelques suggestions de sorties et d’activités un peu partout au Québec.

Montréal

L’hiver, c’est fait pour glisser ! Ça tombe bien : la métropole ne manque pas de pentes où faire dévaler sa luge. Outre les incontournables pentes au pied du mont Royal et en face du lac aux Castors, les parcs-nature de l’île de Montréal, notamment celui de l’Île-de-la-Visitation, offrent des buttes près des chalets d’accueil. Le parc Jean-Drapeau renferme aussi une pente naturelle et sécuritaire à l’Espace 67, avec vue sur le centre-ville.

Pendant la relâche, le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) annonce une programmation complète dans les parcs-nature de l’île de Montréal : location de skis de fond, de raquettes et de luges à prix modique, cours la fin de semaine, randonnées nocturnes et kiosques abordant des thèmes liés à la biodiversité (de 12 h à 16 h). Réservation nécessaire pour les activités. guepe.qc.ca.

Laval

Incontournable, le Centre de la nature est le plus grand espace vert de Laval et s’impose comme un haut lieu de plein air sur l’île, notamment pour les enfants. Par une belle journée d’hiver, on pratique ski de fond, marche, patinage, hockey, mais aussi ski et planche à neige pour une initiation dans le parc à neige. On complète sa visite par un passage à la ferme pour voir chèvres, cochons, canards et lapins, et par la serre tropicale pour se familiariser avec la faune et la flore exotiques. Accès gratuit.

Saint-Eustache

Dans la MRC de Deux-Montagnes, Saint-Eustache se présente comme « véritable paradis de l’hiver » en offrant une kyrielle d’activités extérieures idéales pour la famille en relâche. Comme le labyrinthe des neiges installé dans les jardins du manoir Globenski. Les petits aimeront tout particulièrement évoluer dans les méandres de cette construction de neige et de glace. Aussi, on pratique les activités traditionnelles au parc Nature Saint-Eustache — marche, raquette, ski de fond — ou, plus original, on se lance dans un rallye littéraire sur le sentier de L’écureuil en trouvant réponse à 12 questions sur des personnages de la littérature jeunesse. Manière d’activer autant ses muscles que ses neurones.

Drummondville

Dans le secteur de Saint-Joachim-de-Courval, le parcours d’arbre en arbre Extéria possède entre autres deux corridors de glissade sur tube accessibles en hiver. Le parc régional de la Forêt Drummond est le terrain de jeu parfait pour arpenter les sentiers en raquettes ou en vélo à pneus surdimensionnés dans des paysages débordant de charme, au bord de la rivière Saint-François.

Une petite plongée dans l’histoire ? Rendez-vous au Village québécois d’antan, un site enchanteur où l’on pratique le ski de fond (21 km de pistes) dans une érablière, en passant par un village du XXe siècle. Un patrimoine architectural qui inclut aussi le parc des Voltigeurs (où l’on pratique vélo à pneus surdimensionnés et ski de fond).

Montérégie

Durant la semaine de relâche, des animateurs accueillent les familles pour le Rallye-bottines au parc Regard-sur-le-fleuve, à Sorel-Tracy. L’objectif : parcourir un sentier de 1,5 km avec des étapes éducatives et ludiques sur l’histoire, le patrimoine et la biodiversité (carte numérique ou imprimée disponible au Biophare). Après l’activité, on prend un chocolat chaud pour se réchauffer. C’est gratuit.

Québec

Dehors comme dedans, la capitale nationale et sa région recèlent de bonnes idées pour la relâche. Direction le Vieux-Québec chez Tuque et bicycle expériences pour une initiation au vélo à pneus surdimensionnés avec un tour guidé à travers la cité et les sentiers enneigés en toute sécurité (location d’équipement comprise). Après ce baptême, vous pourrez aller rouler sur les pistes, qui ne manquent pas dans la région. Comme au Centre récréotouristique des Hautes Terres, à Sainte-Brigitte-de-Laval, un superbe terrain de jeu pour rouler. Ses trois nouveaux sentiers (dont deux faciles) plairont aux jeunes cyclistes qui ont de l’énergie à revendre. Les plus téméraires apprécieront aussi les fameuses glissades sur tube pour une bonne dose d’adrénaline ; trois couloirs de glisse ainsi qu’un remonte-pente y sont offerts.

Bas-Saint-Laurent

Le Bas-du-Fleuve abonde en cascades de glace, l’un des plus impressionnants phénomènes naturels observés en hiver. C’est la région tout indiquée pour s’initier à l’escalade de glace, avec un guide certifié de Grimpe en ville. Dans le secteur de Rivière-du-Loup, direction le parc des Chutes pour un cours d’initiation sur une paroi gelée de 40 m de hauteur. Les ados et préados (dès 12 ans) apprécieront le défi de progresser avec crampons et piolets sur les cascades glacées. Comme partout dans la région, le secteur de Rimouski propose de nombreuses patinoires, dont un sentier glacé de 1 km au parc Beauséjour.

Cantons-de-l’Est

Pour commencer la relâche, rien de mieux qu’une virée au célèbre Carnaval de Sherbrooke (du 24 au 26 février) pour admirer les 15 sculptures de glace réalisées, cette année, sur le thème de la bande dessinée. Jeux de lumière, structures gonflables, musique et mascotte séduiront surtout les plus petits. Leurs aînés aimeront assurément les parcours de tyrolienne, de via ferrata, de highline et de slackline pour une journée pleine d’émotions.

C’est très tendance depuis quelques années, et pour cause : les sentiers lumineux en milieu naturel marient l’activité à l’émerveillement. Celui de Granby ne fait pas exception : six stations ludiques lumineuses jalonnent ce parcours de 1,7 km entre ville et nature.

Camps de jour et de vacances Qu’on opte pour des activités de jour ou pour un séjour avec hébergement, l’Association des camps du Québec regroupe une multitude de camps agréés orientés soit vers une diversité d’activités (incluant les jeux en plein air), soit un thème unique : sciences, théâtre, musique. D’autres exploitent le rapport à la nature et à l’écologie tout en stimulant les forces des enfants et des adolescents : acquis techniques, adaptation, débrouillardise, estime de soi, socialisation. Un programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances est offert par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Et dans les parcs ? Du côté de la Société des établissements de plein air du Québec, on ne propose pas de programmation spéciale pour la semaine de relâche. En revanche, nombreuses sont les activités guidées ou encadrées qui peuvent séduire le jeune public dans certains parcs nationaux : parcours avec indices pour identifier les animaux, rallye pour tester ses connaissances sur la nature, géocachette (geocaching), ski de fond au clair de lune. Outre les activités traditionnelles, on peut aussi pratiquer la trottinette des neiges, la glissade et la pêche blanche, notamment dans le parc national de la Yamaska. Durant la relâche, l’accès est gratuit tous les 28 février, 1er mars, 8 mars et 9 mars, dans différents parcs nationaux. L’accès et la location d’équipement pour les 17 ans et moins sont gratuits en tout temps. On peut réserver sa passe 30 jours à l’avance. sepaq.com

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.