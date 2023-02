Quatre idées pour célébrer la Saint-Valentin

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La Saint-Valentin ? On aime ou on n’aime pas ! Mais pour ceux qui ont envie de souligner le 14 février, les idées ne manquent pas. Voici quatre suggestions d’expériences, tantôt originales, tantôt convenues, mais toujours romantiques, pour passer du bon temps avec l’élu ou l’élue de votre coeur.

Pour les amoureux de la détente

L’élégant spa Guerlain, inauguré il y a moins d’un an dans l’enceinte de l’hôtel Four Seasons Montréal, se distingue de plus d’une manière. Expérience multisensorielle s’il en est, chaque soin commence par la sélection d’un thème aromatique personnalisé. Puis, place à la relaxation. Vous pouvez d’ailleurs prolonger la détente dans la salle de repos en vous initiant aux bienfaits de la thérapie Kneipp, qui allie hydrothérapie et réflexologie. À partir de 220 $ par personne.

Pour les amoureux du plein air

Minimalistes, écoénergétiques et joliment décorés, les chalets Prunella vous donnent une excellente raison d’aller vous perdre dans la nature et de profiter de sentiers pédestres récemment aménagés. On parle ici de camping de luxe : même s’ils sont bâtis en pleine forêt, plus précisément dans Le Pontiac, à un peu plus d’une heure d’Ottawa, chaque chalet à l’architecture en A est doté de lits confortables, d’une salle de bain, d’un poêle à bois et même d’un spa en cèdre ! Puis, bonne nouvelle : deux nouveaux chalets ouvriront bientôt leurs portes à la location. À partir de 325 $ la nuit.

Photo: Mathieu Dupuis

Pour les amoureux de la musique

Oubliez le traditionnel souper aux chandelles ! Certes, les concerts Candlelight utilisent des bougies pour créer une ambiance chaleureuse et intimiste dans de petites salles de spectacle, comme l’église Saint-Jean-Baptiste ou la cathédrale Christ Church. Mais là s’arrêtent les comparaisons ! D’abord imaginée pour démocratiser la musique classique, cette série de concerts va maintenant bien au-delà des grands compositeurs. Alors que, le 14 février, les mélomanes auront droit à un concert sur le thème de Roméo et Juliette interprété par un quatuor à cordes, d’autres styles seront à l’honneur cet hiver et au printemps à Montréal : hommages à Radiohead, à Coldplay, à Céline Dion ou à ABBA, sans oublier Les 4 saisons de Vivaldi ou le meilleur de Beethoven. Il y en aura assurément pour tous les goûts. À partir de 30 $ le billet (40 $ pour Roméo et Juliette).

Photo: Photo fournie

Pour les amoureux des cocktails

Du gin bleu ? Parfaitement ! Élaboré au Québec à partir de certains ingrédients locaux comme le sureau, le poivre des dunes et d’autres épices boréales, le gin Panoramix de l’Absintherie des Cantons surprend. Comme dans la potion magique, on y trouve un ingrédient spécial : la fleur de pois bleu, qui lui confère sa teinte bleutée. Utilisez-le pour créer un cocktail qui deviendra rose-lilas pour peu que vous y ajoutiez un soupçon de jus de citron, de lime ou de tonique sous les yeux ébahis de votre Valentin ou de votre Valentine ! 49,75 $ (code SAQ : 13916237)

Photo: Photo fournie

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.