Tout jeune encore et peu détaillé, ce rouge se déguste cependant bien aujourd’hui. L’extraction n’y est que modérée, et les parfums, superposés à l’image d’un bon gratin dauphinois, multiplient les pistes en engageant plus avant. Anis, menthe, romarin, prune fraîche et poivre blanc envoûtent un palais aux tanins serrés, modulé en fraîcheur. (10 +)

Le canon ★★★ 1/2 Clos du Mont-Olivet 2020, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France (60 $ – 11726691)