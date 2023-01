Survivre à l’hiver un spa à la fois

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Rien de tel qu’une visite au spa pour se requinquer en plein coeur de l’hiver. En plus des bienfaits de la thermothérapie, les multiples soins contribuent à adoucir la rudesse de la saison froide.

Massage et expérience thermale en Montérégie

À Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, Förena cité thermale nous transporte en Islande, en Allemagne et en Russie grâce à des massages et à des rituels inspirés de ces coins du monde. Nous avons testé le massage signature, qui marie des techniques du lomi-lomi, du shiatsu et du massage californien et vise à apporter un certain équilibre émotionnel. Les mouvements de Manuel, le massothérapeute, s’apparentent à des vagues. On a par moments l’impression de danser. Les tensions se relâchent doucement. Combiné aux cycles thermaux, l’effet est amplifié. Parmi les autres expériences phares du site, mentionnons le rituel Aufguss, durant lequel le maître des saunas effectue des mouvements chorégraphiés avec une serviette lors d’un cycle thermal intensifié, ainsi que des étirements sensoriels, également dans le sauna. Un restaurant se trouve également sur place. Expérience thermale : 80 $, massage signature : 140 $.

Les diamants sont « Éternel »

Serti dans un écrin de neige immaculé, l’Éternel spa, à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay, invite les visiteurs à prolonger la détente en passant la nuit sur place dans des hébergements à mi-chemin entre l’hôtellerie et le prêt-à-camper. Les trois luxueux dômes sont disponibles en location en toutes saisons depuis l’année dernière. Nichés dans les monts Valin, ces cocons confortables peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes. Tout s’y trouve : électricité, eau potable, plancher chauffant, lits moelleux, salle de bains, cuisine tout équipée, poêle à bois, poêle à fondue, cafetière Nespresso, Wifi, télévision intelligente… Sans oublier la vue sur les montagnes. Au spa, le Bistro du rêveur met en valeur les saveurs locales, selon la saison. On y trouve notamment les arômes de la forêt boréale. À quelques minutes de la station de ski Le Valinouët et d’Imago Village, où la cuisine nordique est à l’honneur à la Yourte Bistro du Nord, les dômes peuvent servir de camp de base pour alterner entre détente et sports d’hiver. Des sentiers de raquettes et de motoneige se trouvent également à proximité. À noter que les « diamants » ne sont pas équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite et que les animaux ne sont pas acceptés. Prix d’une nuitée : à partir de 275 $.

Photo: Photo fournie

Hivernothérapie au Strøm spa

Strøm spa nordique propose pour sa part de s’offrir une thérapie par hiver. Au-delà des bienfaits de la massothérapie et de la thermothérapie, l’entreprise souhaite voir les Québécois « vivre » la saison froide plutôt que de la subir. « Ce n’est pas seulement associé aux spas, explique Myriam Dumont, directrice marketing de Strøm spa nordique. C’est un concept plus global. Nous invitons les gens à pratiquer différentes activités : aller sur une terrasse, boire un vin chaud… L’idée est d’embrasser notre hiver et de l’accepter. Dans certains coins du monde, comme en Scandinavie, on embrasse totalement l’hiver. Les bébés dorment même dehors. À partir du mois de mars, nous allons ouvrir une terrasse hivernale au mont Saint-Hilaire et à Québec et nous envisageons de le faire aussi dans nos autres spas. » Strøm se trouve aussi à L’Île-des-Soeurs et à Sherbrooke. Alors, on hiverne ou on profite des joies de l’hiver ?

Photo: Bianca Des Jardins

Aussi à surveiller • À North Hatley, dans les Cantons-de-l’Est, le sauna mobile Solstice accueille les visiteurs depuis le début de l’année. Sur la plage municipale du lac Massawippi, l’endroit peut aussi être privatisé pour des groupes d’un maximum de 14 personnes pour des périodes de 75 minutes. Ici, nul besoin de respecter le silence : on y vient pour se détendre, mais aussi pour socialiser. Prix : 24,95 $ (adultes) et 14,95 $ (de 6 à 15 ans). • Chez CAMPagne Clos Sainte-Thècle, en Mauricie, les trois dômes avec vue sur les champs invitent aussi au décrochage. Conçue pour accueillir deux adultes, chaque unité offre toutes les commodités. Les visiteurs ont aussi accès à un sauna finlandais, à un bain scandinave et à un espace foyer.

