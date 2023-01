Chausser les raquettes et flotter dans la poudreuse

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

C’est l’hiver ! Le temps de sortir vos raquettes et de profiter de la beauté remarquable de nos territoires. Que vous soyez débutant ou randonneur confirmé, une multitude de sentiers n’attendent que vous.

Les Laurentides avec son chien

Pas moins de 30 km de sentiers balisés et entretenus sont offerts aux raquetteurs dans la réserve naturelle du parc régional de Val-David–Val-Morin, notamment à ceux qui aiment marcher avec leur chien.Depuis le chalet Far Hills (secteur Val-Morin), une multitude d’options sont proposées aux débutants, notamment sur le Sentier familial, 3 km accessibles à tous, personnes à mobilité réduite comprises. Dans le secteur Val-David, l’un des sentiers les moins achalandés est la boucle Le Lièvre, qui démarre au chalet Anne-Piché et court, le long de 8,5 km, vers les monts Condor, puis Césaire. Ce sentier non tapé exige qu’on chausse ses raquettes. Les experts y trouvent aussi matière à s’amuser avec des circuits aux dénivelés plus importants, notamment la grande boucle Mont King (6,7 km), particulièrement accidentée, qui mène à plusieurs points de vue saisissants. Puis le sentier qui conduit aux monts Condor et King (6,9 km), qui longe de magnifiques blocs erratiques et des falaises couvertes de cascades de glace. Tarif d’accès : 11 $. Location d’équipement offerte.

La Montérégie avec de jeunes enfants

À Sainte-Catherine, le parc écologique RécréoParc, sur la Rive-Sud, est un haut lieu du plein air en milieu urbanisé. Idéal pour la famille, il renferme 9 km de sentiers pédestres faciles et accessibles toute l’année, dont certains longent le fleuve et d’autres serpentent en milieu forestier. Dans le cadre des Rendez-vous polaires, le parc organise, entre autres, plusieurs soirées boréales pour célébrer l’hiver de la façon la plus chaleureuse qui soit. Au programme, marche aux flambeaux, DJ et musique des années 1970 et 1980 (le 28 janvier), musique country (le 11 février) et un artiste invité (le 25 février). Aussi, le village hivernal, magnifiquement illuminé, est le lieu parfait pour poursuivre la journée avec du patin sur le sentier glacé de 800 mètres et des glissades sur la bute enneigée. Le village hivernal se poursuit jusqu’au 5 mars. Location de fatbikes, de raquettes, de skis de fond et de trottinettes des neiges.

Les Cantons-de-l’Est pour les débutants

Randonneurs sans expérience, regardez du côté des parcs nationaux ! D’abord parce que l’écosystème y est toujours exceptionnel, donc apte à séduire le néophyte en vous, mais aussi parce que les sentiers y sont toujours bien balisés et sécuritaires. En prime, on diffuse, dans les centres de découverte et de services, une information pertinente autant sur les sentiers que sur les conditions météo du jour. Pour commencer une randonnée hivernale en raquette ou en crampons, le parc national du Mont-Orford est un excellent choix, car il renferme 16 km de sentiers de tous niveaux, y compris des parcours classés faciles. Avec un dénivelé négligeable de 95 m, le sentier du Pékan garantit une belle randonnée plutôt confortable de 9,5 km, avec un point de vue panoramique sur les points forts du parc que sont l’étang aux Cerises et le massif du mont Orford, depuis la colline des Pins. Le départ se fait depuis le centre de découverte et de services Le Cerisier. Tarif d’accès : 9,25 $ (gratuit pour les 17 ans et moins). Location d’équipement.

La région de Québec pour les experts

Avouons-le, toute la région de la Capitale-Nationale est un paradis du plein air, en toutes saisons. La vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond-de-Portneuf, est l’un de ses plus beaux terrains de jeu avec ses 80 km de sentiers pédestres accessibles aussi en raquettes. Parmi eux, le sentier des Falaises, un parcours linéaire totalisant 17 km classé expert, qui présente plusieurs défis ascensionnels, notamment au début du fait de son fort dénivelé. À mi-parcours, le refuge des Falaises offre deux options aux randonneurs : une pause lunch ou un hébergement pour la nuit (sur réservation). La vue sur la vallée est tout bonnement magique. Tant qu’à y être, empruntez la petite boucle menant au cap Bédard pour admirer la vue panoramique sur le fleuve. En prime, Vallée Bras-du-Nord est une coopérative de solidarité qui mise sur le développement durable et la mise en commun des forces locales. Des programmes scolaires et de réinsertion sociale y sont proposés, en plus de la multitude d’activités et d’hébergements offerts sur place. Tarif d’accès : 6,31 $ (8,48 $ en fin de semaine). Location d’équipement.

Lanaudière pour faire durer le plaisir

Rien de mieux que de passer plusieurs jours en nature pour se faire du bien ! Comme au réseau Inter-Centre, dans le haut lieu du plein air qu’est la région de Saint-Donat. Un circuit de deux jours avec nuit en refuge est accessible depuis le stationnement du lac du Rocher. Départ du sentier des Refuges, qui mène, 7,1 km plus loin, au refuge Le Nordet. Le lendemain, on poursuit sur le sentier du lac Bruyère pour boucler la boucle après une randonnée de 4,3 km. Un circuit de deux nuits est également offert, avec un arrêt au refuge de L’Appel. Recommandation adressée aux randonneurs : demeurez sur les sentiers réservés à la raquette ! Les refuges ne sont pas accessibles entre 10 h et 15 h.

