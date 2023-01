Vivre en symbiose avec l’hiver

Sujet sur toutes les tribunes cette semaine ; le Blue Monday et les effets de l’hiver que certains aiment de force. Comment modifier les perceptions et connaître les joies de la saison froide ? Le Devoir s’est entretenu avec une femme qui a fait du frimas un de ses gagne-pain.

Concept créé par le psychologue britannique Cliff Arnall, le Blue Monday est le résultat d’une pseudo-équation entre le froid, le manque de lumière, les dettes du temps des Fêtes et le manque de motivation.

Pour plusieurs, le troisième lundi de janvier est vu comme le point culminant de la dépression saisonnière ; trouble fréquent dans les pays nordiques, aussi appelé dépression hivernale. Selon une étude de l’American Psychiatric Association, 1 Américain sur 20 connaît des épisodes de dépression saisonnière.

La photographe et créatrice de contenu Jeanne Rondeau-Ducharme a fait des destinations hivernales l’un de ses créneaux d’activités. Candidement, elle revendique le droit de ne pas avoir envie d’aller dehors lorsque le mercure est sous zéro. « Le plus difficile, c’est de franchir la porte de sa maison ! Bien souvent, une fois dehors, on réalise tout le bon que ça nous amène. Et le froid sur les joues quand on rentre, c’est un sentiment imbattable qu’on n’a pas durant les autres saisons ! »

Au bout du fil, la femme de 32 ans évoque son récent voyage en Norvège, où la culture du koselig est à prendre comme modèle ; un véritable remède au blues de l’hiver. Ce concept très ancré dans le mode de vie allie le sentiment de confort, de rassemblements sociaux, de nature et de plein air. Les Norvégiens sont en symbiose avec l’hiver. Les terrasses des restaurants sont chauffées, il y a des couvertures, des feux sur les places publiques, dans les cours, illustre Jeanne Rondeau-Ducharme.

« Après les activités extérieures, ils poursuivent leur journée dehors et se vêtent en conséquence, et ce, peu importe la saison ! […] En s’appropriant nos parcs, en habitant nos espaces publics ou en créant des espaces chez soi, je pense que nous gagnerions davantage à vivre notre nordicité au lieu de la combattre. »

J’aime l’hiver moi non plus

Sur les réseaux sociaux, ils sont des dizaines de milliers à suivre les péripéties de la photographe dans les Chic-Chocs gaspésiens, à Tignes, en France, ou encore dans les Alpes suisses.

Au-delà des aventures de rêves, Mme Rondeau-Ducharme estime que pour bien vivre avec le froid, il faut se trouver une activité accessible qui permet de l’apprivoiser. « Si on ne s’occupe pas l’hiver, on va trouver le temps long. Je n’arrête pas de faire de grands hommages au ski de fond que j’ai découvert il y a trois ans, comme bien des gens. C’est un sport, oui, mais on peut décider de le pratiquer de manière contemplative. Et il est accessible autant dans la forêt qu’en ville. Et ça nous permet de vivre le moment présent. »

Sa deuxième suggestion : découvrir des régions de prédilection sous le couvert de neige pour une expérience unique. Son endroit coup de coeur ? La vallée des glaces au parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, dans la région de Charlevoix.

Au coeur de la vallée et de son décor majestueux, la rivière devient une glace noire transparente et offre une panoplie d’activités. « Chaque fois que j’y retourne, le commentaire est le même : voyons donc qu’on a ça chez nous, au Québec ! »

Elle relate ses meilleurs souvenirs hivernaux, dont son séjour aux Îles-de-la-Madeleine en plein mois de mars. « Il n’y a pas mille activités à faire lorsqu’on est hors saison, alors ça permet de tâter le pouls des habitants et de contempler les paysages. […] Au fil des années, ma définition du plein air a changé. Je dis souvent que de faire un feu à l’extérieur c’est, pour moi, une forme de plein air. J’y vais beaucoup plus avec ce qui me permet de connecter avec la nature. »

À l’instar de plusieurs spécialistes, dont le Dr Norman E. Rosenthal, premier à démontrer le lien entre lumière et dépression saisonnière, Jeanne Rondeau-Ducharme évoque l’importance d’aller dehors le plus possible. « Je pense que le meilleur remède est de profiter des heures d’ensoleillement au maximum — quand c’est possible. Sortir sur l’heure du midi, faire ses courses à pied en revenant du boulot. […] Plus tu le fais, plus tu en ressens les bienfaits. »

