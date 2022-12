Être un parent suffisamment bon

La parentalité est en constant changement ; entre la conciliation, la charge mentale et le besoin d’équilibre, les défis restent entiers. À un bras de la nouvelle année, Le Devoir est allé recueillir des conseils pour entreprendre 2023 avec un peu plus de légèreté et le regard porté sur soi.

En 1975, le pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott avait lancé l’expression « the good enough mother » — littéralement : la maman suffisamment bonne. Et c’est avec cette prémisse que Sarah Hamel, psychoéducatrice, et Jessika Brazeau, journaliste et cofondatrice du site Web « Ça va maman ? », consacré à la santé mentale maternelle, tentent de changer certains paradigmes et offrent quelques idées. Et, n’y voyez aucune résolution du Nouvel An, les deux femmes réfutent allègrement le concept, parce qu’« être un parent qui fait son possible, c’est déjà bien » !

Selon Sarah Hamel, il est important de garder en tête que les enfants n’ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents présents. « Leur développement est un processus naturel. C’est comme une plante. Tu n’as pas à tirer dessus pour qu’elle pousse, elle a seulement besoin d’être dans des conditions favorables. Eh bien, pour l’enfant, sa condition favorable pour émerger, c’est la connexion avec ses parents. »

Sa proposition : jouer à la tague ou à cache-cache cinq ou bien dix minutes au retour de l’école, deux jeux qui sont puissants sur les plans physiologique et psychologique. « Ça permet la décharge d’énergie et ça envoie le message “Je veux être avec toi” — d’ailleurs, il faut toujours attraper ou trouver l’autre ! »

Évidemment, nul besoin d’organiser une activité si l’envie n’y est pas. « Si on se force, les enfants vont le sentir de toute façon et c’est moins sincère », ajoute Jessika Brazeau. « Il faut se demander : qu’est-ce que c’est, du temps de qualité ? On met beaucoup l’accent sur notre enfant », mais très peu sur nous. Ça crée un déséquilibre qui n’est pas nourrissant pour la relation. Il faut diminuer nos attentes et nous mettre dans l’équation. La maman de trois enfants y va de sa proposition : « Je trouve un terrain d’intérêt commun et je propose à ma fille, par exemple, de dessiner ou d’aller au IKEA. Je vais à son rythme et on passe toutes les deux un bon moment. Et je ne me mets pas la pression de passer un après-midi avec elle chaque semaine. »

Renforcer

Tous les parents voudraient passer des moments de qualité avec chacun de leurs enfants individuellement. Dans les faits, la planification et la pression de réussir engendrent souvent du stress supplémentaire. Pour renforcer le lien parent-enfant, nul besoin de prévoir la journée parfaite, stipule Jessika Brazeau. « L’attachement sécurisant est un long continuum. Ce n’est pas dans nos actions quotidiennes, mais dans la relation globale avec l’enfant. Si on a dix minutes le soir avant de mettre notre enfant au lit et qu’on fait un casse-tête, du coloriage ou que l’enfant raconte simplement sa journée, c’est correct. Il faut voir comment notre quotidien peut être aménagé pour que ça fasse plaisir aux parents et aux enfants. Il faut avoir cette réflexion : de quoi mon enfant a-t-il besoin et qu’est-ce que je peux lui donner ? »

Pour que le lien soit renforcé, l’enfant a besoin de sentir que ses parents sont toujours là en cas de besoin — pour sa survie, littéralement. Et cette présence se transmet grâce à de simples gestes. Sarah Hamel suggère un signe secret que l’on crée avec chaque enfant et qu’on lui fait spontanément, comme un clin d’oeil ou la forme d’un coeur dessinée avec ses doigts, et qui signifie qu’il est important, qu’on ne l’oublie pas.

Des moments de connexion spontanés sont aussi à privilégier. Ils montrent que, même lorsqu’il est occupé à faire autre chose, le parent pense à son enfant. « Arrêtez la préparation du souper, deux secondes, et allez faire une attaque de bisous-câlins sans qu’il le demande. Ça, ça va renforcer la relation ! » affirme Sarah Hamel. La psychoéducatrice ajoute un bémol : « Des moments individuels avec nos enfants ne doivent pas être une récompense ou un privilège. Notre amour ne se mérite pas, il est gagné d’avance. »

Dialoguer

« Ouvrir le dialogue et parler des émotions, c’est la chose la plus difficile », disent les deux expertes, mais c’est ô combien nécessaire. Pour y arriver, le parent doit tourner son regard vers lui et se comprendre en premier. « Les parents aimeraient avoir un guide avec les étapes à suivre pour aborder les émotions avec leurs enfants, mais quand on les questionne sur eux, sur comment ils se sentent, quand on leur demande pourquoi ils réagissent de telle façon, ils ne savent pas le décortiquer », souligne Jessika Brazeau.

Il est primordial de montrer qu’il est normal d’avoir des émotions et que tout le monde en vit, affirme Mme Hamel. « Dites-le à voix haute, que vous avez mis trop d’origan dans votre recette et que vous êtes déçus ! Après, on prend un temps de recul. On montre comment l’émotion finit par passer quand on la vit pleinement sans résister ou sans tenter de la changer. Et l’important est de rattraper la situation après et de rassurer l’enfant quant au fait que le lien affectif demeure intact bien qu’on ait perdu patience devant lui. »

À travers sa plateforme Ça va maman ?, Jessika Brazeau prend le pouls des défis que vivent certaines familles. Elle estime que l’une des clés pour une parentalité épanouie est de se recentrer sur ses besoins et ses émotions. « D’après Winnicott, la mère représente le reflet du monde, avec le bon et le moins bon. Dans ce moins bon [comme l’attente ou l’absence], l’enfant va apprendre à être créatif pour répondre à son besoin autrement, résume Jessika Brazeau. Tout ça, c’est important. Il n’y a pas que les bonnes actions, la douceur et la bienveillance. Si tu montres que tu es imparfait, mais que tu peux réparer une erreur, c’est ça que l’enfant va capter », explique la journaliste, tout en précisant qu’« on n’est pas un moins bon parent parce qu’on ne remplit pas toutes les cases ».

Une espèce unique

Nouvellement maman au plus fort de la pandémie, la psychoéducatrice Sarah Hamel s’est servie de ses connaissances pour aider la communauté de jeunes parents déboussolés qui gravitaient autour d’elle. Ses chroniques pleines d’humour publiées sur les réseaux sociaux se sont récemment transposées en livre. Le ti-pou d’Amérique. Mieux le comprendre pour mieux intervenir s’inspire d’une foule de situations du quotidien et propose une approche pratique et sympathique pour mieux répondre aux besoins des fascinantes et adorables créatures que sont les enfants.

Le ti-pou d’Amérique. Mieux le comprendre pour mieux intervenir Sarah Hamel, 2022, Éditions Saint-Jean, 180 pages