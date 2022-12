Six cadeaux à mettre sur la table pour Noël

Les suggestions cadeaux affluent de partout. Le Devoir a fouillé pour vous la talle des plaisirs de la table, de la terre et de la bonne chère, et propose trois sélections de produits locaux. Aujourd’hui, six cadeaux à mettre sur vos tablées des Fêtes.

Les serviettes de tableConfetti Mill

C’est pour être en accord avec les traditions de sa Turquie natale, de ses valeurs écologiques et du slow design qu’Özge Ünal Harvey a lancé sa compagnie, Confetti Mill, en 2018. À l’instar des artisans locaux turcs qu’elle a si souvent visités depuis son enfance, elle confectionne différents accessoires de textiles. Parmi les créations, ses serviettes de table en lin faites à la main sont aussi durables qu’épurées, et s’agencent à ravir sur n’importe quelle table. À partir de 32 $ la paire.

confettimill.com

Les saucissons de Monsieur D

Monsieur D, c’est David Rousseau, propriétaire du Bistro D à Chicoutimi. En 2017, il s’est lancé dans l’art de la charcuterie, au grand plaisir de sa clientèle. La réponse sans cesse grandissante l’a poussé à revoir ses installations pour distribuer à grande échelle. Depuis un an, plusieurs variétés de saucissons se font tranquillement connaître notamment ceux fabriqués en collaboration avec les alcools de la Distillerie Beemer et rehaussés de sapin baumier ou encore de champignons sauvages et poivre des dunes. La finesse des saveurs boréales et la tendreté de la viande en font de beaux ajouts pour un apéro hors des sentiers battus. À partir de 8,50 $

facebook.com/CharcuterieMonsieurD

Vin de poire

Le Domaine des Salamandres produit un poiré plat fort réussi qui accompagne avec un naturel désarmant les fromages de fin de repas. Sous sa couleur dorée, les poires beauté flamande, Anjou et Bartlett sont avivées par un petit 8 % de sucre résiduel. Assez doux pour plaire au plus grand nombre de palais, assez brut pour faire descendre le chocolat de trop. 23,50 $ les 750 ml

salamandres.ca

Plateau de service en céramique

Ce que l’on aime par-dessus tout lorsqu’on dresse la table, ce sont des pièces polyvalentes qui, tour à tour, accueillent bouchées, légumes d’accompagnement, fromages ou desserts. La céramiste montréalaise Marie-Ève Dompierre l’a compris — sa collaboration avec plusieurs restaurants lui sert bien ! Elle nous propose, dans sa collection Minéral, un magnifique plateau de service en grès légèrement satiné. Sa couleur profonde fait ressortir les mets, tandis que son pourtour incliné permet d’y verser coulis et vinaigrette. Envie de lignes plus droites ? Celui réalisé par la compagnie Tréma, en Estrie, est ravissant avec son choix de quatre coloris et sa glaçure laissant entrevoir le matériau brut. Le gâteau aux fruits de mamie aura fière allure ! Prix : 50 $ et 58 $

marieevedompierre.com

ateliertrema.com

Liqueur de whisky Hera

Le plaisir du spiritueux sans une forte teneur en alcool pour une même dose de plaisir ? C’est le pari que s’est donné Marissa Fortin, la fondatrice de Hera. Son premier produit est une liqueur délicate de whisky à 25 % d’alcool. Celle-ci est faite à partir de whisky canadien avec six ans de vieillissement, de sirop d’érable, d’eau et d’arômes naturels, et le résultat présente de jolies notes d’amandes. À déguster tel quel ou sur glace. Sa douceur en fait aussi un bel atout polyvalent pour les cocktails festifs. À noter : 1 % des ventes vont à des organismes aidant les femmes dans le besoin. Prix : 43,25 $ les 750 ml

www.saq.com/fr/14682989

Fromage Zacharie Cloutier

Couronné d’or pour une troisième fois aux prix Caseus 2022, toutes catégories confondues, le fromage au lait de brebis Zacharie Cloutier sera autant sujet de discussion autour de la table qu’ajout de prédilection dans la salade de betteraves ou les crêpes du brunch. Première création artisanale de la Fromagerie Nouvelle-France, en Estrie, elle est fabriquée en petite quantité à partir du lait des bergeries locales. Sa pâte ferme affinée 6 ou 12 mois rappelle le manchego espagnol. Elle offre des arômes de beurre et de caramel. Prix : environ 9 $ les 150 g

Fromagerienouvellefrance.com