Huit idées de dernière minute pour un réveillon mémorable

Il est minuit moins une pour mettre la dernière main aux préparatifs des réveillons du 24 et du 31 décembre ! Voici quelques suggestions qui ajouteront un je-ne-sais-quoi à nos réceptions du temps des Fêtes.

1. Pour embaumer la maison

Des huiles essentielles de sapin, d’épinette noire, de mandarine verte et de clou de girofle qui fleurent bon la forêt boréale. Notre suggestion : Diffusion Forêt d’Atelier La vie apothicaire (22 $ à atelierlavieapothicaire.ca)

2. Pour faire le plein de recettes festives

Le second livre de recettes de la cheffe pâtissière et journaliste culinaire Lesley Chesterman arrive à point pour le temps des Fêtes. Au menu : plats à partager, bouchées festives et, bien sûr, desserts mémorables, comme sa fameuse tarte érable et pacanes. Notre suggestion : Un week-end chez Lesley (44,95 $, aux éditions Cardinal)

3. Pour remplacer le sapin

Pas d’espace pour un vrai arbre de Noël ? Qu’à cela ne tienne, on troque notre sapin contre un plant de romarin en pot ou, pourquoi pas, un cyprès doré, petit conifère d’intérieur au parfum citronné. Joli, aromatique et écologique ! (Dans la plupart des pépinières)

4. Pour réinventer nos biscuits

Saviez-vous qu’on peut cuisiner le sapin baumier ? Oui, oui : tant les jeunes pousses printanières — qu’on trouve séchées à cette période-ci de l’année — que les aiguilles de branches matures peuvent aromatiser nos pâtisseries des Fêtes préférées. C’est le père Noël qui en sera ravi ! Notre suggestion : Sapin baumier séché de Pilki (8 $ les 12 g à pilki.ca)

5. Pour décorer notre table

La tendance au DIY n’est pas près de s’éteindre. Et même sans grand talent en art, on peut facilement créer soi-même son centre de table à partir de quelques branches de conifère récoltées dans le boisé d’à côté ou cueillies à même notre haie de cèdres ! Suivez le guide ; de nombreux tutoriels peuvent vous aider, dont ceux de Daphné Morin (daphlive.com) ou de Vanessa Sicotte (damasketdentelle.com), pour ne nommer que celles-là.

6. Pour un poulet rôti vite fait, bien fait

Si on s’apprête à recevoir peu de convives cette année, un poulet rôti peut fort bien remplacer la dinde de Noël. En plus de prendre moins d’espace dans le réfrigérateur, les petites volailles cuisent plus rapidement, pour un repas sans trop de tracas. On peut, par exemple, enrober notre poulet d’un mélange d’épices judicieusement sélectionnées puis l’enfourner, et le tour est joué. Notre suggestion : Mélange d’épices classique Rôti du dimanche biologique, de Kanel (13 $ à kanel.com)

7. Pour honorer une (délicieuse) tradition italienne

Grâce à des artisans comme Éric Goeury et Anthony Daniele de Viva Panettone, le panettone montréalais a gagné ses lettres de noblesse à la Coupe du monde du panettone. Leur secret ? Un levain centenaire directement importé d’Italie et des fruits biologiques confits avec soin dans leur atelier, entre autres. On le déguste au brunch, nature ou, pourquoi pas, en version pain doré ! Notre suggestion : Le Signature, de Viva Panettone (de 45 $ à 74 $ à vivapanettone.com)

8. Pour se réchauffer en attendant le père Noël

Pour changer du traditionnel lait de poule, on sert un chaï latté décaféiné. Voilà la boisson parfaite pour se réchauffer après une promenade en forêt… ou pour terminer le réveillon sur une note douce. Notre suggestion : Chaï latté de Noël, mélange d’épices en vrac avec 6 sachets de thé décaféiné, de 4T (17 $ à quatret.ca)



Trois cadeaux d’hôte qui sortent de l’ordinaire Pas question d’arriver les mains vides ! Besoin d’inspiration ? Voici trois idées de cadeaux locaux pour faire plaisir à nos hôtes.

1. La bougie zéro déchet de Mimi August La nouvelle collection de bougies signée Mimi August a tout pour plaire : une fois la bougie entièrement consumée, on peut réutiliser la tasse dans la cuisine. Et puis on a un faible pour la fragrance Cielo, aux notes de figue, d’ambre et de cassis. Ce n’est pas compliqué : elle est divine ! (28 $ à mimiandaugust.com, dans le Vieux-Port de Montréal et aux Galeries de la Capitale)

2. La boisson à la crème de la Distillerie Mariana La Distillerie Mariana, basée en Mauricie, crée des alcools qui sortent des sentiers battus, comme Saint-Crème, une réinterprétation alcoolisée du sucre à la crème de notre enfance récemment récompensée d’une médaille Double Gold. Parfait sur glace, en cocktail ou pour aromatiser le café. (35,50 $, code SAQ 13917766)

3. Le sac en lin de Soha Co

Un sac réutilisable, c’est toujours pratique. On aime encore plus le fait qu’il soit confectionné minutieusement à la main à Granby. (39,95 $ à boutiquesoha.com, chez Simons et dans plusieurs points de vente)

