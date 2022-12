Six idées de cadeaux pour les hôtes

Les suggestions de cadeaux affluent de partout. Le Devoir a fouillé pour vous la tale des plaisirs de la table, de la terre et de la bonne chère, et propose trois sélections de produits locaux. Aujourd’hui, six cadeaux à offrir aux hôtes… autres que la classique bouteille de vin !

Vinaigre balsamique La Villa vinaigres

Sur sa terre de Saint-Pierre-de-Broughton, dans Chaudière-Appalaches, Jean-François Pelchat crée de somptueux vinaigres artisanaux qui redonnent ses lettres de noblesse à ce produit somme toute millénaire. Celui à base de cerises à grappes est une belle entrée en matière, et en quelque sorte la signature de La Villa vinaigres. Or, nous ne pourrions écrire ces lignes sans recommander chaudement le balsamique d’érable appelé Les Voiles ou sa cousine Nocturne au miel de sarrasin. À partir de 9,50 $.

lavillavinaigres.ca

Les chocolats de Chloé

Référence en matière de chocolat à Montréal et primée comme artisan de l’année au dernier gala des Lauriers de la gastronomie, Chloé Gervais-Fredette a plus d’un trésor à faire fondre en bouche. On les rassemble dans une belle boîte colorée de six, neuf ou douze divines créations, et c’est le bonheur assuré ! L’hôte a toujours une tablette de chocolat dans le tiroir de son bureau ? À la bonne heure ! Le coffret de six tablettes est aussi joli que gourmand ! À partir de 13 $.

546, Duluth Est, Montréal

leschocolatsdechloe.com

Bougeoir Alphabet

Et si on s’inspirait du solstice d’hiver pour offrir de la lumière en cadeau ? C’est du moins l’idée qui nous vient à l’esprit lorsqu’on regarde le bougeoir de la compagnie montréalaise Alphabet — dont les conceptions durables sont des coups de coeur. Le socle rehaussé d’une poignée est fabriqué de bois et d’acier brut ou peint. Aussi sobre qu’élégant, il a sa place sur n’importe quelle table. Puis, à en croire les compliments qu’il suscite à notre table, on peut assurer que c’est une pensée qui fera plaisir et qui brillera des années durant. 75 $.

5679, rue Fullum, local B

alphabetmobilier.com

Fleurs séchées d’atelier végétal

Il y a quatre ans, Géraldine Philippin a troqué la biologie et le monde animal pour celui des végétaux. Grâce à plusieurs expérimentations et à une installation unique — la scientifique n’est jamais loin ! —, elle réussit à sécher une grande variété de fleurs en faisant ressortir leurs couleurs et leurs formes. Sous le nom « atelier végétal », elle conçoit de splendides bouquets qui se conservent des mois, voire des années. Qui plus est, Géraldine Philippin a trouvé la boîte de livraison idéale pour fleurir le Québec au grand complet ! Nota bene : atelier végétal offre aussi des ateliers de créations florales, dont la programmation hivernale sortira à la mi-janvier. Bouquets à partir de 40 $, ateliers à partir de 80 $.

ateliervegetal.ca

Photo: Émilie Pelletier Photo: Émilie Pelletier

Les Jardins de la mer

Les Jardins de la mer se font un devoir de valoriser le patrimoine végétal comestible des berges du Saint-Laurent. Avec l’aide de son équipe de cueilleurs, l’entreprise de Saint-Germain-de-Kamouraska est devenue incontournable pour s’approvisionner en aromates de la forêt et des battures. Les six mélanges sont vendus à l’unité ou réunis dans un coffret. Offrande parfaite pour ceux qui aiment cuisiner, pour utiliser davantage de produits locaux ou simplement pour s’éveiller aux qualités gustatives de notre garde-manger collectif. À partir de 8,95 $, 51 $ pour le coffret de six pots.

lesjardinsdelamer.org

Boisson au sucre à la crème Saint-Crème

Plus besoin de vous affoler si votre sucre à la crème ne fige pas, La distillerie mauricienne Mariana a le meilleur des plans B : le Saint-Crème, une crème alcoolisée qui rappelle le dessert traditionnel. Avec son goût bien équilibré et ses notes de vanille, elle saura faire sa place dans le latté du brunch, dans le chocolat chaud d’après-ski ou sur glace en fin de repas. À offrir aux nostalgiques, aux becs sucrés et aux palais qui aiment les produits d’ici. À noter que Saint-Crème est offert en version sans lactose et qu’il a été décoré de la médaille Double Gold à la New York World Wine & Spirits Competition 2022. 35,50 $.

saq.com/fr/13917766