Cap sur les cadeaux locaux

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

On n’a plus besoin d’être convaincu : acheter local, c’est tendance ! Et le choix ne manque pas pour plaire aux amateurs de design. La preuve : voici 15 suggestions qui allient inventivité et esthétisme.

1. Le bol à thé artisanal de Julie Lavoie

La céramiste Julie Lavoie s’est rendue jusqu’au Japon afin de parfaire ses connaissances en matière de cuisson au four à bois et expérimenter les techniques. Résultat ? Des porcelaines uniques, raffinées et rustiques tout à la fois.

32 $ à camellia-sinensis.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

2. Les perles racées de Myel

Simple, mais élégant, ce trio de perles plates assemblées à la main à Montréal redonne ses lettres de noblesse aux nacres. Voilà qui change des diamants !

180 $ à myeldesign.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

3. Le pull classique de Ça va de soi

Ça va de soi fait sa marque depuis pas moins de 50 ans dans l’industrie de la mode d’ici avec ses tricots intemporels. Un classique fait de mérinos ultraléger, ici dans une couleur moderne et vivante qui plaira aux modeuses.

260 $ à cavadesoi.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

4. Le bougeoir minimaliste d’Atelier Bussière

Près de Lac-Mégantic, en Estrie, les artisans d’Atelier Bussière sculptent la pierre naturelle — ici le marbre — pour en faire des objets utilitaires qui ont du caractère. Pour un centre de table simplissime, mais chic.

79 $ à atelierbussiere.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

5. Le calendrier joliment illustré de Laucolo

C’est devenu un classique : chaque année, l’artiste Laurence Deschamps-Léger célèbre les récoltes du Québec en créant un nouveau calendrier coloré dans lequel on retrouve des suggestions de fruits et de légumes de saison à privilégier, mois après mois.

31 $ à laucolo.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

6. Les gants technos de Ewool

Il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais vêtements, dit l’adage. C’est aussi précisément ce que s’est dit le Saguenéen Alain Desmeules en lançant sa technologie chauffante portable — sa marque propose des doublures pour gants, de même que des couvre-bas et des vestes, entre autres innovations.

379 $ à ewool.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

7. Le pot-pourri écolo de Bonsoir Fleurs

Les deux fleuristes qui ont créé l’entreprise Bonsoir Fleurs ne manquent pas de créativité. Afin de réduire le gaspillage au strict minimum, elles ont entre autres imaginé ce pot-pourri zéro déchet, un assemblage de fleurs et de pétales séchés provenant de leurs autres projets.

20 $ à bonsoirfleurs.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

8. Le bonnet et le foulard haut de gamme d’Elisa C-Rossow

Confectionné à Montréal en nombre limité, cet ensemble comprenant une écharpe et une tuque en luxueux tricot d’alpaga garde bien son propriétaire au chaud. Un duo essentiel à offrir à ceux qui souhaitent profiter de l’hiver avec style même par un froid polaire.

345 $ à elisa-c-rossow.com



9. La couverture réinventée d’Atypic Equipment

Des amateurs de plein air dans la salle ? En plus de résister à l’eau, cette couverture d’une grande légèreté est aussi composée d’un isolant végétal à base de fibres d’asclépiade, de kapok et d’amidon de maïs. Elle deviendra vite l’incontournable des pique-niques estivaux comme du camping d’hiver.

239 $ à atypicequipment.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

10. Le vase épuré d’Atelier Margot

Designer graphique de formation, la céramiste Mireille Gagnon façonne des pièces en argile avec un souci du détail certain. La forme de ce vase au minimalisme étudié a ainsi été pensée afin de bien retenir le feuillage des bouquets qu’il est destiné à mettre en valeur.

85 $ à ateliermargot.ca

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

11. Le sac recyclé de Bedi

Ce fourre-tout réversible a tout pour plaire : en plus d’avoir un style du tonnerre, il est fabriqué localement à partir de nylon provenant des fins de ligne de certaines entreprises textiles. Même la ganse a été récupérée, cette fois auprès des industries automobile et aéronautique.

157 $ à bedistudios.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

12. Les petits habits de Konfo & Tralala

Un nouveau bébé fera bientôt son arrivée ? Cousu localement dans un jersey tout doux, cet ensemble évolutif conçu pour adoucir le quotidien des poupons de 5 à 15 livres charmera toute la famille.

50 $ à konfotralala.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

13. Le jardin intérieur design de Novagrow

À Montréal, la jeune pousse Novagrow conçoit et assemble localement des jardins intérieurs compacts dont le système permet la récolte de fines herbes en une quinzaine de jours. Un cadeau tout désigné tant pour les jardiniers en herbe que les fins gourmets.

249 $ à novagrow.io

14. L’art façon années 1950 de Toffie affichiste

Anne-Sophie Perreault crée ses oeuvres d’inspiration mid-century dans son atelier montréalais. À l’honneur : formes géométriques et art abstrait, un duo de choc qui habillera n’importe quel mur.

22 $ et plus à toffieaffichiste.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

15. L’ensemble DIY de Brodé serré

Quiconque aime s’adonner aux loisirs créatifs sera ravi de déballer ce coffret d’initiation à la broderie, qui comprend tout le nécessaire pour réaliser soi-même une petite oeuvre d’art. Envie d’un petit plus, on ajoute à notre paquet-cadeau une inscription à un atelier !

39,99 $ à brodeserre.com

Photo: Photo fournie Photo: Photo fournie

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.