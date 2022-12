Six idées cadeaux à glisser dans le bas de Noël

Les suggestions cadeaux affluent de partout. Le Devoir a fouillé pour vous les plaisirs de la table, de la terre et de la bonne chère, et propose trois sélections de produits locaux. Aujourd’hui, six cadeaux à glisser dans le bas de Noël de l’amie, de papi, de l’aînée ou l’être aimé.

Bougie Article 721 x Les Lueurs

Pour marquer son 10e anniversaire, la boutique du quartier Limoilou s’est de nouveau associée à la compagnie Les Lueurs pour créer une bougie de soya toute spéciale nommée Magie. Coulée à la main et parfumée à l’essence de vanille et à l’huile essentielle de bergamote, elle charme avec son arôme enivrant et sa mèche de bois qui laisse entendre un crépitement apaisant. Le joli pot réutilisable grâce à son couvercle en bois est digne de mention. 28,50 $

article721.com

721, 3e Avenue, Québec

Couteau Opinel x Growers & Co.

Tous les jardiniers et les cueilleurs seront enchantés par cet outil pensé par Opinel et la compagnie Growers & Co. du maraîcher Jean-Martin Fortier. La lame en acier inoxydable est tenue par un manche en hêtre gravé avec les mesures métriques et impériales pour mieux valider la maturité des légumes et des plantes. L’anneau de verrouillage, signature de la marque Opinel, empêche le repli accidentel de la lame. Un accessoire durable et pratique autant dans les champs que dans la forêt. 35,99 $

growers.co

3535, boulevard Sainte-Anne B300,

Québec

Semences ancestrales

L’auteur chroniqueur animateur Bernard Lavallée a su populariser et partager son amour des semences ancestrales cultivées au Québec grâce à une collection de coffrets tous plus inspirants les uns que les autres. Que l’on soit jardinier débutant, féru de tomates, de piments forts ou encore passionné par l’histoire des variétés oubliées, chacun y trouvera de quoi semer l’été prochain. Coups de coeur pour le coffret de semences — collection patrimoine québécois, celui pour aider la survie des pollinisateurs, ainsi que pour le visuel très pop des emballages. À partir de 24 $

boutique.nutritionnisteurbain.ca

Repose-cuillère Atelier La louve

C’est pour renouer avec un rythme de vie plus lent et un retour aux sources avec la nature et la création que Mélanie Houde a lancé son entreprise Atelier La louve, en 2018. À partir de bois recyclé, elle façonne une panoplie d’objets pour la maison et la cuisine, le tout avec une esthétique sobre et artisanale aux influences scandinaves. Des bougies et des articles en textile font maintenant partie de la collection. Le repose-cuillère illustre d’ailleurs bien l’esprit de la compagnie : inhabituel, minimaliste et durable. 10 $

atelierlalouve.ca

Tisane d’hiver de Camellia Sinensis

Offrir du réconfort et un coup de pouce au système immunitaire ? Voilà un duo choc qui plaira à plusieurs. L’entreprise québécoise Camellia Sinensis a créé la tisane biologique Tulsi d’hiver, qui contient de l’ortie, du basilic sacré, de l’épilobe et de la fleur d’origan ; des plantes à la fois antivirales et antibactériennes qui permettent au corps de mieux s’adapter à l’hiver. L’ortie est également un allié pour donner de la vitalité, tandis que le basilic sacré — aussi appelé tulsi — réduit les problèmes liés au stress et au système digestif. Côté réconfort, la boisson chaude séduit par son mélange de notes fruitées, poivrées et herbacées. 14 $

camellia-sinensis.com

351, rue Émery, Montréal

7010, avenue Casgrain, Montréal

624, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal

Tartinade noisette & chocolat

Dans la catégorie des tartinades au chocolat québécoises, l’offre ne manque pas ! Parmi les favoris pour se lécher les babines : celle aux éclats de cacao par Allo Simonne marque à jamais notre mémoire gustative. Sur le podium, on ajoute aussi la tartinade noisette et chocolat de la chocolatière Julie Vachon, avec son goût profond de chocolat. Sa qualité première est la liste minimale d’ingrédients et son onctuosité. Noisettes grillées, cacao et huile de pépin de raisin se fondent habilement pour napper une rôtie, des fruits ou… le dos d’une cuillère, c’est selon ! Deuxième qualité : on peut l’acheter au poids dans certaines épiceries de vrac. À partir de 10,75 $

julievachonchocolats.com

243, Chemin du Roy, Deschambault