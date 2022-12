Festoyer au grand air sans prendre froid !

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le temps des Fêtes est une occasion en or de se réunir en famille ou entre amis à l’extérieur afin de profiter de la magie des paysages blancs. Mais gare aux engelures, ces maux provoqués par le froid qui peuvent apparaître bien plus vite qu’on ne le pense, mais qui sont évitables. Pour prendre du plaisir dehors en toute sécurité, voici quelques trucs et astuces.

L'engelure, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une lésion qui apparaît lorsque la peau gèle et que le sang ne circule plus dans les tissus. Elle peut se manifester sous plusieurs formes, comme une rougeur, une pâleur extrême, un gonflement, un engourdissement, une sensation de brûlure ou encore des picotements, et sur plusieurs parties du corps. Les doigts, les orteils, les joues, les oreilles et le nez sont ainsi les zones les plus à risque.

En cas d’engelure, il est conseillé de rentrer se mettre à l’abri du froid, de passer les membres touchés sous l’eau tiède, en évitant les frictions, et de boire de l’eau.

Sortez couverts

La première chose à faire lorsque l’on prévoit de passer du temps dehors est de s’habiller adéquatement, en portant plusieurs couches — au moins trois — de vêtements que l’on peut enlever ou ajouter une par une si nécessaire. Pour le haut du corps, il peut s’agir par exemple d’une camisole, d’un chandail, d’un duvet ou d’un gilet et d’une parka. En ce qui concerne les jambes, collants en laine, sous-vêtements longs et pantalons de ski sont recommandés. À noter que de nombreuses enseignes de prêt-à-porter et de magasins spécialisés proposent des gammes de vêtements thermiques pour conserver la chaleur que le corps dégage.

En cas de transpiration, il ne faut pas tarder à se départir d’un élément, car l’humidité est un facteur favorisant les engelures. Il est également proscrit de porter des effets trop serrés, qui empêchent une bonne circulation sanguine.

Et pourquoi ne pas prévoir une grosse couverture bien douillette dans laquelle s’enrouler, juste au cas où ?

De la tête aux pieds

Une fois vêtus chaudement, on ne doit pas oublier les extrémités du corps et la tête, particulièrement vulnérables au froid. Alors, pour partir du bon pied, il est tout indiqué de porter des bottes fourrées et imperméables, là encore pas trop serrées, afin de permettre aux pieds de respirer et de rester au chaud en toutes circonstances. Des marques montréalaises comme Anfibio et Maguire proposent différents modèles adaptés au climat québécois, aux goûts de chacun et à diverses activités. De plus, les bas en laine mérinos sont à privilégier pour du confort et de la douceur.

Ensuite, il est préférable de choisir les mitaines aux gants, mais il est bon de savoir que c’est la matière qui compte. Le cuir est de ce fait à proscrire au bénéfice de la laine et du polaire. À noter qu’il existe des chauffe-mains que l’on peut aussi glisser discrètement dans ses poches…

Pour les foulards et les tuques, le choix est infini. Il est cependant nécessaire de s’assurer que les oreilles, le front et le cou ne soient pas dénudés et que les écharpes puissent éventuellement recouvrir le nez. Des entreprises locales comme Heirloom, Mamé ou encore Odeyalo proposent notamment des modèles de qualité et élégants.

Un thermos bien rempli

Il est important de ne pas partir pour de longues heures en plein air le ventre vide ! Passer du temps dehors et dans le froid nécessite un apport énergétique suffisant pour permettre au corps de réguler sa température.

Il est par ailleurs tout à fait approprié d’apporter une collation, une bonne quantité d’eau ainsi qu’une boisson chaude, comme une tisane (on en trouve de savoureuses chez Camellia Sinensis), un chocolat chaud (classique, épicé ou à l’érable de chez Avanaa) ou même une soupe maison — qui réchauffera le corps et le coeur à coup sûr ! Attention cependant à ne pas consommer d’alcool et de tabac, susceptibles d’entraîner une baisse de la température corporelle.

Prudence et vigilance

Avant de quitter la maison pour rejoindre ses proches à l’extérieur, il est primordial de s’assurer que les conditions météorologiques ne sont pas mauvaises et que des endroits chauffés et à l’abri du vent se situent à proximité. Le facteur éolien est de ce fait à prendre en compte, car il est bien souvent responsable de coups de froid inattendus et, donc, d’engelures.

Bouger, jouer et marcher en bonne compagnie est une excellente idée, mais les efforts physiques intenses sont à éviter.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.