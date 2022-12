Le charme des hôtels urbains

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Décembre est le mois des partys de bureau, des soupers bien arrosés au restaurant avec les collègues et des soirées festives qui s’étirent jusqu’au petit matin. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et, plutôt que de conduire après avoir pris un verre, choisir de passer la nuit dans un hôtel en ville ? Une façon de jouer au touriste dans sa propre ville et de décompresser le temps d’un court séjour dans un bel établissement !

Sheraton Laval : un havrede paix à proximitéde l’effervescence urbaine

À deux pas du centre-ville de Laval et de ses différents restos, bars et discothèques, et à proximité des autoroutes 15 et 44, se trouve le tout nouveau Sheraton de Laval qui vient de subir une véritable cure de rajeunissement. Une bonne raison de venir admirer cet hôtel ultramoderne au coeur de l’action. Un investissement de plus de 20 millions de dollars a servi à donner aux chambres tout le confort et le luxe dont on peut rêver pour vraiment décompresser. On en profite pour déjeuner le lendemain matin au nouveau et très bon restaurant de l’hôtel, La Piazza, qui se démarque par son design unique. Pour une petite collation avant le départ, on se prend un bon sandwich au salami et au provolone et un expresso à la halte gourmande La Spesa. C’est aussi le lieu idéal pour acheter de très beaux cadeaux gourmands. Parmi les autres attraits intéressants, l’hôtel propose une salle de gym, une superbe piscine et une baignoire à remous situées au sous-sol. Puis, afin de profiter au maximum de son séjour, on se planifie un soin relaxant à l’Amerispa, qui est adjacent à l’hôtel.

Hôtel Nelligan : une expérience purement montréalaise

Un séjour au coeur du Vieux-Montréal, voilà un beau cadeau à s’offrir pour profiter des attraits de ce quartier ! Plutôt que de chercher un stationnement — une mission presque impossible dans ce secteur de la ville —, on prend le métro et on descend à la station Place-d’Armes. Une distance de cinq minutes à pied sépare votre hébergement pour la nuit de votre moyen de transport pour retourner à la maison, en toute tranquillité ! Cet hôtel-boutique au cachet historique saura faire le bonheur des noctambules, puisque l’hôtel se situe à proximité de plusieurs bars, restaurants et discothèques du secteur. Puis, pour nous remettre de nos émotions de la veille, on déjeune au café Nelli, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel. On peut y savourer un excellent latte préparé par l’un des maîtres baristas sur place, accompagné d’un brunch copieux composé de produits locaux. Cette année, l’entreprise Corner Collection, propriétaire de cet hôtel, du Place-d’Armes et de plusieurs restaurants du Vieux-Montréal, offre des chèques cadeaux pour des événements festifs, des nuitées d’hôtel, des soupers et des brunchs à offrir pour la période des Fêtes. Faites d’une pierre deux coups : séjournez dans cet hôtel historique au charme unique et repartez avec un cadeau à offrir pour Noël !

Hôtel Le Bonne Entente : le luxe à quelques pas

Voilà l’endroit tout trouvé pour passer une bonne nuit de sommeil après votre soirée. Ce magnifique hôtel n’a jamais été autant d’actualité, puisque la ville de Sainte-Foy a connu une croissance impressionnante avec ses nouveaux restos, son très couru District Gourmet et ses nouveaux bureaux d’entreprises. Les fêtards du secteur trouveront donc à proximité l’oasis de quiétude qu’il leur faut pour bien décompresser. De grandes chambres rénovées aux lits confortables, des baignoires à remous dans les suites pour se détendre, un service amical et une bonne table pour se repaître, que peut-on espérer de mieux ? Il y a même une piscine chauffée à l’extérieur ouverte tard en soirée pour se la couler douce avant de se glisser sous les draps. Et si vous cherchez encore un endroit où célébrer entre amis ou entre collègues, Le Bonne Entente offrira bientôt des soupers à l’extérieur sous des dômes illuminés. Un partenariat avec la marque de champagne Laurent Perrier permettra de venir déguster un verre de bulles accompagné d’un repas accordé au champagne, le tout sous les étoiles. Cette initiative se poursuivra jusqu’à la fin de l’hiver.

Fairmont Le Château Frontenac : pourune nuitée royale

Ce n’est pas parce qu’on cherche un endroit où dormir qu’on doit faire un trait sur la qualité de notre d’hôtel ; surtout si on veut dormir du sommeil du juste ! Cet hôtel historique du Vieux-Québec se trouve au coeur de l’action, au milieu du quartier le plus dynamique de la capitale nationale, où bars, restos et activités nocturnes sont à proximité. Offrez-vous le traitement royal durant le mois de décembre et profitez des forfaits promotionnels qui permettent de découvrir la magie des Fêtes au Château. Vous découvrirez le hall d’entrée tout illuminé et transformé en forêt enchantée avec sa populaire Allée des arbres de l’espoir. Depuis neuf ans déjà, les plus beaux conifères ont été décorés par de généreuses entreprises de la région, grâce auxquelles des fonds ont été amassés et remis à la Fondation du CHU de Québec. Le forfait de Noël permet de profiter de l’ambiance unique des Fêtes et d’une nuitée exceptionnelle dans l’une des chambres douillettes, petit-déjeuner compris, pour un moment de détente bien mérité. L’hôtel propose également plusieurs options festives qui sont déclinées sur son site Web.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.