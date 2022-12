Quelques pistes pour des Fêtes zen

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Pour fuir les foules pendant le temps des Fêtes, il n’est pas toujours nécessaire d’aller loin. Quelques idées pour des vacances 100 % relax.

Concerts méditatifs en hamac

Annabelle Renzo, harpiste et fondatrice de Sérénité sonore, bouillonne d’idées. Depuis la création de son entreprise, en 2019, une pandémie l’a forcée à imaginer de nouvelles avenues, qui complètent aujourd’hui une offre foisonnante. Si, pendant l’été, la musicienne joue notamment dans des parcs montréalais, dans la forêt ou sur l’eau, à bord d’un yacht ou entourée de spectateurs sur des planches à pagaie, elle propose, un dimanche par mois, en toute saison, l’heure du thé dans son loft avec hamacs suspendus pouvant accueillir une trentaine de spectateurs. « Pendant mes études, je jouais au Ritz, confie-t-elle. Je souhaitais proposer un cadre plus décontracté. […] Quoi de mieux que de la musique en direct pour vivre ce moment de façon plus intérieure ? C’est un peu l’idée du hamac. »

Des concerts sont également au programme. Les 27 et 28 décembre, le duo Luminescent, composé de Coralie Gauthier à la harpe et de Pierre-Olivier Bolduc au handpan (instrument à percussion), proposera Douceur hivernale en hamac, et partagera ses notes avec les spectateurs lovés dans les chaises-hamacs — simples ou doubles — du loft (à partir de 55 $).

Plutôt envie de recréer une atmosphère sereine à la maison ? Le groupe Huilologie a concocté deux synergies d’huiles essentielles pour Sérénité sonore « avec une base de sapinage pour l’ancrage, la lavande pour la détente, l’yang-ylang pour la créativité et la mandarine pour l’aspect plus nouveau », explique Annabelle Renzo (20 $ pour un rouleau à billes de 10 ml). Le SériniThé servi lors des concerts du dimanche après-midi est aussi vendu sur place et dans quelques boutiques au coût de 20 $ avec un code QR pour télécharger l’album Quiétude de la harpiste.

Sérénité sonore conçoit aussi sa propre collection d’instruments de musique, dont de petites harpes-lyres en forme de croissants de lune développés par la luthière Kim Batault. « On associe la lyre aux druides, dit Mme Renzo. J’avais envie de revenir à cet instrument ancien conçu pour jouer pour soi. »

Un marché de Noël, où il sera possible de se procurer les créations de l’entreprise, mais aussi des hamacs et des bijoux, aura par ailleurs lieu au loft les 4 et 5 décembre.

2025A, rue Masson, app. 301, à Montréal.

Sound Box by Hennessy

Dans une tout autre ambiance, l’hôtel W invite les mélomanes à prendre d’assaut l’espace intime de la Sound box, où les icônes du hip-hop sont à l’honneur. L’expérience proposée depuis le début de novembre : jouer les DJ en buvant du Cognac de la marque fondée en France en 1765 par l’officier militaire irlandais Richard Hennessy.

Parfaite pour des retrouvailles entre copains, la petite pièce peut accueillir jusqu’à six personnes, mais quatre nous apparaît plus approprié. Pour un maximum d’intimité, le barman peut apporter toutes les boissons en même temps. « Nous avons ici le Hennessy Ginger, avec du ginger ale, l’Old Fashioned et le Hennessy X.O. en dégustation », nous a expliqué le nôtre, Michael Bloom, après avoir déposé le plateau.

Le gros plus ? Pouvoir régler nous-mêmes le volume de la table tournante. Lors de notre passage, la nostalgie nous a poussés vers les 33 tours de Run DMC et les Beastie Boys. Entre deux confidences, Mary, Mary, ainsi que Sabotage et autres succès de ces groupes phares des années 1980 et 1990 ont par moments pris le pas sur la discussion.

Les réservations se font pour des tranches de deux heures et incluent les boissons. Il est possible de commander des entrées à partager en plus. Ne résistez pas aux frites à l’huile de truffe et au parmesan !

95 $ par personne, nourriture en sus.

Acapulco par procuration

Si vous cherchez une série « doudou » dans laquelle vous envelopper pendant les Fêtes, Acapulco, sur Apple TV, est tout indiquée. On y suit les aventures du jeune Maximo, qui décroche l’emploi de ses rêves dans l’hôtel le plus glamour de la ville en 1984 et qui se retrouve rapidement écartelé entre ses valeurs et son ambition. On adore les multiples clins d’oeil aux références culturelles de l’époque, l’humour et les personnages ultratypés. En prime : un duo de chanteurs parfaitement kitsch reprend les grands succès de l’époque dans la langue de Frida Kahlo. Impossible de ne pas danser sur son canapé ! En anglais et en espagnol (avec sous-titres), la série tournée à Puerto Vallarta se regarde aisément en famille. Le dernier épisode de la deuxième saison sera déposé sur Apple TV le 16 décembre.

D’autres idées relaxantes

• Habitat sonore au Centre Phi. Cette nouvelle salle d’écoute immersive propose de découvrir des albums en faisant abstraction des bruits extérieurs. En vedette en ce moment : Daniel Bélanger, Klô Pelgag, Alexandra Stréliski, Patrick Watson, James Benjamin et Debbie Doe. Prix découverte pendant le temps des Fêtes : 8,50 $. • Lancer de haches chez Rage. « Visez. Lancez. Répétez. » Voilà qui résume bien l’expérience proposée par Rage, où il est même possible de se rendre en famille. À partir de 28 $ par personne. • Une journée au spa. Rendez-vous sur le site de l’Association québécoise des spas pour découvrir les expériences les plus près de chez vous.

