«Sea, Salt & Paper»: comme un doux parfum d’été

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Les créateurs de jeux ne cessent de nous surprendre. Avec un simple paquet de cartes, ils t’emmènent naviguer sur un océan de papier !

Tu connais l’origami ? C’est l’art japonais et très zen du pliage, qui permet de faire avec un peu (beaucoup) de patience et de dextérité des sculptures incroyables, juste en pliant et en repliant la même feuille de papier. Avec son esthétique inspirée de ces formes géométriques élégantes, Sea, Salt & Paper te propose un jeu de cartes qui rappelle de loin le jeu des sept familles. Crabes, bateaux, poulpes, coquillages et même quelques sirènes se retrouvent mélangés dans une pile de cartes. À chaque tour, tu ajoutes une carte à ta main, depuis la pioche ou la défausse. Essaie de reconstituer certains duos de cartes pour déclencher leur pouvoir spécial : deux bateaux, tu rejoues un tour. Un requin plus un nageur, et hop ! Tu voles une carte dans la main d’un adversaire. D’autres familles de cartes, comme les pingouins ou les ancres, n’ont pas de pouvoir immédiat, mais plus tu en as dans ta main à la fin de la manche, plus elles te rapportent de points. Tu auras sans doute besoin d’un adulte pour t’expliquer comment jouer au début : les règles sont très simples une fois comprises, mais leur lecture peut paraître complexe au démarrage. Ensuite, ce ne sera que du plaisir : les parties sont rapides, amusantes et pleines de rebondissements. Un joli jeu qu’on te recommande chaudement pour jouer à tout âge, en famille, comme avec tes amis !

Sea, Salt & Paper, Bombyx, 2-4 joueurs, 16 $, 20 minutes.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.